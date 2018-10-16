6死空難原因曝光 竟因乘客自拍肘擊機師！

失事的同型Havilland DHC-2 Beaver水上飛機。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

澳洲雪梨去年跨年發生一起空難，英國富豪考辛斯（Richard Cousins）一家5口和機師摩根全員身亡。近日空難調查初步結果發現，造成事故的原因，很可能是機上某名乘客自拍，不小心「肘擊」機師，才導致飛機失事。

去年跨年期間，58歲考辛斯與25歲兒子威廉(William)、23歲兒子愛德華（Edward)，偕同48歲未婚妻博登(Emma Bowden)和她的11歲女兒海瑟(Heather)共5人，前往雪梨跨年遊，搭乘水上飛機觀賞美景，不料飛機失事，連同44歲機師摩根（Gareth Morgan），共6人死亡。

據英國《鏡報》報導，最近成為雪梨水上飛機公司合夥人的舒瓦茲(Jerry Schwartz)透露，目前為止的調查報告都顯示，飛機狀況良好，飛行安全無虞，飛機失事原因在於人為疏失。

舒瓦茲更透露，所有的跡象皆顯示，很可能是某位坐在前座的乘客在自拍時，用「肘擊」擊倒了機師摩根，才導致這起失事。

澳洲交通安全局(Australian Transport Safety Bureau)仍在調查這起事故，預計明年初提交最終報告。根據目前的初步報告，飛機沒有機械故障問題、機師駕駛與健康狀態皆良好。

雪梨水上飛機公司常務董事艾倫蕭（Aaron Shaw）也向澳洲媒體表示：確實發生了讓機師失去駕駛能力的狀況。

據了解，考辛斯立下遺囑，若他和兒子死亡，約4100萬英鎊（約新台幣16.63億）遺產將捐給慈善機構。

(中時電子報)

文章來源：Sydney seaplane crash pilot 'may have been knocked out by passenger taking photos'

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