喝酒惹禍 細故爭執打死酒友被判8年多

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38歲翁姓男子與酒友林姓男子於107年間在中市太平區某麵攤酒後起爭執，翁男打電話找劉姓男子來聯手教訓對方。劉男停好機車拿安全帽到場，遇林持酒瓶靠近，即以安全帽猛擊林下顎，致其倒地，翁男再持空酒瓶及塑膠椅敲擊他的頭及胸部，經送醫死亡。台中地院依傷害致死罪判翁及劉各徒刑8年6月及8年4月，仍可上訴。

判決書指出，翁及林常到中市太平區樹孝樹某家麵攤喝酒而認識，案發當天下午6時20分兩人酒後，翁向林指稱「有人對你不爽」、「自己小心一點」，林回應：「我沒在怕」，還向老闆叫啤酒要請他，但兩人席間卻因細故起口角致爭執。

翁打電話給劉男告知在麵攤與人起爭執，叫他前來。劉男騎機車到達，拿著安全帽朝麵攤走去，此時，已有醉意的林男持空酒瓶搖搖晃晃往巷內走去，兩人狹路相逢，劉拿安全帽揮擊林男下顎，林因重心不穩，頭部撞地跌倒；翁再持空酒瓶及塑膠椅朝林頭部及胸部毆打，林頭部外傷，經送醫月餘後死亡。

法官審酌翁因細故與林酒後口角，通知劉到現場，劉與林素不相識，僅因翁的電話通知就與翁共同傷害林男，並致其死亡，翁及劉兩人坦承犯行，顯有悔意，在訴訟過程向林家家屬致歉，並尋求和解，但尚未取得家屬諒解。依傷害致人於死罪判處翁及劉各徒刑8年6月及8年4月。

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(中時 )

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