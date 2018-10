贈票／電影《天堂在405號公路塞車》加映 慕夏壯麗藝術祭

2018年10月16日 13:40 中時電子報 中時電子報

關於劇情 用藝術找到天堂的所在

56歲的藝術家明迪艾波(Mindy Alper),是洛杉磯頂級畫廊的藝術家,她曾有著揮之不去的焦慮與憂鬱病例,飽受精神疾病折磨,採取電擊治療後,產生了10年無法說話的後遺症。藝術成為艾波的救贖,她拿畫筆創作,這不僅成為開導痛苦的途徑與出口,更成為她10年間唯一的溝通方式,透過訪問、藝術創作與童年回憶敘述,觀眾可以了解到這位藝術家是如何從黑暗、孤獨,逐步走向愛、信任與歡笑。

導演史提弗爾(Frank Stiefel)記述藝術家明迪艾波透過自身強大的力量,將心理創傷轉化為創作力量,並透過動畫及特效,展現出一位精神病患內心的瑰麗世界,富含深意與鼓舞人心。

關於劇情 橫跨捷克與日本,新藝術大師慕夏的公路電影

這是一部夢幻史詩,民族主義結構下的藝術世界,還是一幅幅供觀眾自拍的理想背景,屬於垃圾堆的畫布顏料呢?新藝術大師慕夏所繪製的20巨幅畫作《斯拉夫史詩》,當今畫壇探討它們究竟是不合時宜的作品,還是「為未來時代而做」的超凡傳奇?導演使用生動活潑的影像組合,帶領我們進入嚴肅的藝術殿堂,追隨《斯拉夫史詩》第一次在捷克境外完整公開展覽,前進日本東京國立新美術館,走訪藝評家、哲學家、修復師及日本收藏家,一探藝術家慕夏的經典名畫之傳奇歷史。

《斯拉夫史詩》的20巨幅大畫於日本展覽時令觀眾相當震撼,電影深究這位偉大畫家的輝煌傳奇與他矛盾的性格,並透過各類專家的相互辯論及補充,完整拼湊出藝術家及這些作品背後不為人知的一面。

