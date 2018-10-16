女新人51歲美魔女媽辣秀小蠻腰 讓人驚呆

2018年10月16日 13:45 中時 洪秀瑛

母女一柔一剛。（取自IG）

Paulina有魔鬼身材。（取自臉書）

鄭靚歆和女友感情穩定。（取自IG）

23歲的戲劇新人鄭靚歆在公視周日八點檔《20之後》飾演帥氣女同志，把起妹來無往不利的形象很有說服力，鏡頭裡帥氣神采令觀眾印象深刻。

這個角色原型就是她自己，鄭靚歆不諱言帥T是本色演出，她一直以來的夢想是當個健身教練，這次戲裡就真的圓夢當教練，劇中爸媽感情不好、媽媽40歲之後走出家庭做自己，戲裡媽媽范瑞君被製作人挖掘上節目，就是媽媽自己的經歷，故事全是她的家庭寫照。

五官清秀的鄭靚歆，13歲曾以黑澀會美眉的「冰冰」出道，姊姊鄭倢伃是黑澀會美眉的「甜兒」。鄭靚歆當時和黃遠合拍電影《酷馬》打開知名度，國一時已剪得一頭俐落短髮，學妹們以寫情書告白、送早餐各種方式追求，有次隔壁班女生要電話遭拒，直接將她壓牆上強吻，她反抗將對方推倒，結果對方竟提告，「這件可怕的事到現在我還忘不了，心裡有陰影」。

鄭靚歆的51歲媽媽胡文英（Paulina），當年因和大女兒「甜兒」一起上黑澀會美眉的節目意外被發掘，節目還另闢一個「甜媽時間」，頗受歡迎。Paulina除了當外拍模特兒，偶爾也接通告上電視，她曾透露自己年輕時曾參加過選美，一度想進演藝圈當藝人，但後來因走入家庭而作罷，現在3個小孩大了，她也希望做自己喜歡的事。她當時上過電視節目《王牌大賤諜》、《周日大精采》，以「超正熟女」、「熟齡辣妹」之姿讓眾人驚艷，臉蛋也被說像名模陳思璇，167公分、32D、22、33曼妙身材也和名模有得拚。

Paulina現在是直播主，鄭靚歆笑稱媽媽讓她有點頭痛，「她要我不能叫她媽媽或阿姨，要叫姊姊，去國外玩也不能叫媽媽，一定要叫她英文名字，才能讓外國人覺得她是單身」。Paulina不僅有魔鬼身材、漂亮臉蛋，而且非常潮，鄭靚歆說媽媽很開心她勇敢做自己，「國中時就有人問我媽『女兒是同性戀，妳可以接受嗎』，媽媽說有什麼不可以，她替我護航，讓我滿感動」。

鄭靚歆與大她3歲女友Grace交往1年1個月，2人常在社群網站放閃，有人曾問她：「妳要這麼大方公開嗎？」她淡定地說：「這是很自然的事，隱藏反而讓別人更想追問，我就像一般人一樣活著啊。」

重回演藝圈會擔心中性身分因此戲路受限？她說：「有經紀人跟我說，妳應該不能只有這種裝扮，妳要走更多戲路，應該拍一些女生的定裝照。」她說完之後倒抽一口氣，「我怕嚇到別人，就算了，我就不去搶那些人的市場。」同劇葉慈毓在旁吐槽「妳也太有自信了吧」，鄭靚歆笑說：「我知道搶不過。」

(中時 )