飛人波特太有名 光踢練習賽也被藥檢

「牙買加飛人」波特還在足壇力爭上游，卻被澳洲反禁藥組織要求接受藥檢，令他啼笑皆非。（路透資料照）

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中時電子報
／綜合報導

「牙買加飛人」波特（Usain Bolt）轉戰足壇，儘管上周他在一場練習賽攻入兩球，目前卻還沒擠入澳洲中央海岸水手隊的正式球員名單。好笑的是，波特竟然被澳洲反禁藥組織（ASADA）要求接受藥檢。

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「要如何藥檢？我甚至還不能算是一個職業足球員呢，嚴格來說。」波特既好氣又好笑的說。

波特在個人Instagram秀出一張來自ASADA、要求他接受血液和尿液檢驗的文件。波特說，自己已經從田徑場退役，正努力要成為一個足球員，但他都還沒能參加正式比賽，為什麼又要如何接受藥檢，實在想不通。

「所以我問那位女士，如果我都還沒跟任何球隊簽約，為何我得接受藥檢呢？」結果對方表示「所有優秀運動員都得接受檢驗」。

這個答案給足了波特面子，看來他也只有接受了。

另一方面，儘管波特上周在練習賽「梅開二度」，展現他「棄徑從足」的潛力，但要擠入中央海岸水手隊的第一隊還是很拚。水手CEO米耶列坎普（Shaun Mielekamp）表示，現在談波特能否拿到正式合約「仍言之過早」。

然而，卻有歐洲俱樂部願意開給波特兩年合約！來自地中海島國馬爾他的首都球隊瓦萊塔FC，周一由其執行董事兼CEO史利曼（Ghasston Slimen）表示，願意立刻簽下波特，代表該隊在12月13日的馬爾他超級盃出賽。

瓦萊塔人口才6千多，但瓦萊塔FC今年9月獲得來自阿布達比的財團挹注資金，發起要打入歐洲冠軍聯賽的雄心，有意延攬話題正夯的波特。瓦萊塔過去8季中5度稱霸馬爾他頂級聯賽，在歐冠資格賽卻都過不了第2輪，本季首輪就敗給阿爾巴尼亞的隊伍。

(中時電子報)

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