MLB》道奇倒楣透頂 球員打到崩潰摔棒

2018年10月16日 13:56 中時電子報 盧品青

道奇賀南德茲遭三振，把球棒扔在地上。（法新社）

道奇捕手葛蘭鐸遭三振，回到休息區之後情緒失控。（法新社）

道奇今年季後賽首次遭到完封，之前他們輸掉的兩場比賽都是1分差，然而16日在主場對付釀酒人卻屢攻不下。特別是9局下最後反攻的滿壘機會又沒能得分，打到貝林傑(Cody Bellinger)都氣得猛摔球棒。

2局下，道奇拚到兩出局滿壘，卻輪到先發投手伯勒(Walker Buehler)上場打擊，由於才第2局也不可能換投，道奇只好硬著頭皮給他打。結果伯勒被三振，留下滿壘殘壘。5局下，捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)二壘打，但不幸又輪到伯勒打擊，最後也是被三振。

9局下，道奇無人出局攻佔二三壘，關鍵時刻貝林傑打出小飛球，崩潰地將球棒摔在地上。接著1人出局滿壘時，捕手葛蘭鐸吞下老K，他回到休息區之後情緒失控猛砸球棒。兩出局滿壘，道奇最後的機會了，結果不意外，多西爾(Brian Dozier)吞下再見三振。

道奇怎會這麼倒楣呢？

4局下，貝林傑擊出內滾，馬恰多(Manny Machado)被殺在二壘，貝林傑安全上一壘。不料釀酒人上訴成功，主審認定馬恰多滑壘時妨礙守備，改判雙殺出局！與其說道奇今天打太爛，不如說他們厄運纏身，也難怪球員打到一肚子火了。

(中時電子報)