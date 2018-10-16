國保潛藏負債破兆！保費若不漲30年後恐破產

2018年10月16日 13:55 中時 李宜秦

國民年金最新精算報告顯示，國民年金的潛藏負債總額已達1兆943億元，若在保費凍漲的情況下，基金在30年後就可能面臨破產危機。根據精算結果顯示，目前基金餘額不足支應未來20年給付，因此依法明年元旦起將調漲保費，由8.5％調高至9％，一般民眾每月保費增加55元，約321萬人受影響。

最新的國民年金精算報告指出，國民年金目前負債總額已達1兆943億元，較上次精算增加2995億元，若保費費率持續維持在8.5％。預計基金將在2033年入不敷出、2048年破產，與上次精算結果相同。

國民年金依法每2年會調高0.5％費率，直到上限12％為止，然而若根據此規定持續上調，破產時間僅比持續凍漲的破產時間延後5年，報告指出費率必須調高至20.32％，才可支應目前給付水準。

根據報告顯示，基金負債持續增加原因包括新納保人減少、繳費率偏低、人口老化等。被保險人人數由98年9月的414萬8755人，至106年9月降至339萬2447人，且繳費比率從98年的70.4％下降至106年的47.4％。另外因人口老化問題，被保險人中低年齡層比率逐年遞減、高年齡層則遞增，而低年齡層繳費率又較高年齡層低。

國民年金保險從2008年10月起開辦，25歲至65歲且未投保勞、農、軍、公教等其他社會保險者，就會自動納保。目前投保薪資為1萬8282元，個人負擔6成、費率8.5％、每月保費932元。

《國民年金法》規定，國民年金開辦時費率為6.5％，第3年起調高0.5％，之後每2年調高0.5％，直到上限12％為止，除非基金餘額足以支付未來20年的保險給付，即可停止調高費率。然而根據此次精算結果，基金餘額僅能支應未來15年的保險給付，因此明年費率將由8.5％調漲至9％，一般民眾每月保費將新增55元。

(中時 )