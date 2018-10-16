為老不尊？火雲邪神借超商廁所遭拒 怒揪店員罵吃X

2018年10月16日 14:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

又見倚老賣老？臉書社團《爆料公社》流傳一段影片，一名穿白色衛生衣褲、神似電影《功夫》火雲邪神的阿伯，疑似到全家借超商廁所遭拒絕，一言不合揪起店員衣領，作勢要打人，還邊用台語辱罵「吃X」，影片被PO上網引起熱議。

影片中可見，穿衛生衣褲的阿伯大為光火地向超商店員理論，甚至氣到抓住對方衣領，男店員也被激起憤怒情緒，出手反制阿伯，雙方一陣拉扯，過程中阿伯不斷以台語飆罵，「敢把我趕出來」、「吃X！」宣洩不滿情緒，在場民眾出手制止2人進一步發生衝突，勸說「有話慢慢講！」「弟弟(店員)不要動手」，風波才平息。

PO上影片的網友在《爆料公社》指出，這名白衣阿伯疑似闖入便利商店的倉庫廁所被店員拒絕，心生不滿對店員動粗，PO文者質疑，超商外明明就有捷運站、也有麥當勞，為何要硬闖倉庫借廁所？「老伯隨意用羞辱的字眼亂罵店員還動手打人，到底是誰該吃X？」

影片3小時內突破2萬人按讚，許多網友紛紛留言，「私闖還敢罵人」、「為老不尊？」、「怎麼這樣 老人家就可以這樣嗎」、「 又一個賣老的，去路邊抬腿啊，尿急還有時間在這亂小」也有網友歪樓留言「為什麼旁邊那個人若無其事，還可以結帳。」、「功夫的終極殺人王現身便利商店，怎麼沒使出蟾蜍功呢…」

(中時電子報)