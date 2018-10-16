談戀愛被炒！泫雅開砲手撕公司「是我讓CUBE有今天」

2018年10月16日 14:11 中時電子報 蔡曉婷

「韓國性感小野馬」泫雅8月認愛師弟團PENTAGON 成員E'Dawn（金曉鐘），引發軒然大波，15日CUBE娛樂宣布與泫雅解約，今(16日)泫雅寫給公司代表的親筆信曝光，可見她在信中表示，自己一直辛勤的工作，「我讓CUBE有了今天的地位，沒有任何的罪」。

據韓網報導，一封泫雅寫給CUBE公司代表申大男的親筆信在網上流傳，她內容先寫道自認為了工作全力以赴，是她才讓CUBE有今天的地位和發展，不應該有任何的罪，並提及她當時離開JYP時，力挺CUBE創辦人洪勝成會長，她曾被勸離開，但仍留在洪會長這邊，之後努力工作為的就是讓CUBE有能力上市，沒有任何死罪。

泫雅指出，自己從9月至今的行程全部都被莫名其妙取消，9月13日看到被炒魷魚的新聞，泫雅說：「應該要直接見面告訴我才對吧」，隨後又傳出需再與股東開會做出結論，卻一直無消無息，每天都像是被凌遲一樣，泫雅開出最後通牒，要求CUBE最晚在10月15日給出結果，否則她會自行開記者會向大眾報告事實。

文末，泫雅說，雖然她沒這個意願，但意義上她已離開CUBE，形象、名譽也因此跌到谷底，懇求申大男代表能念舊情，將此事做個妥善、清楚地宣布，最後祝福CUBE前途無量，從簽名看來可知泫雅是在本月4日寫下這封信，而網友見此表示：「站小野馬」、「公司太蠢了，用了最壞一種方式解決問題」、「本來就是實話，一個人撐下一間公司，談戀愛都不准」。

(中時電子報)