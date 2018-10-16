2025年長壽經濟大浪！專家驚爆退休後6大風險

2018年10月16日 14:23 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

退休後恐面臨財務風險，專家推薦3大工具因應。(圖／林后駿)

高齡化、少子化，年輕人撫養負擔會越來越重，根據國發會的資料顯示，2010年每7人撫養1位老人，到了2025年則是每3人撫養1位老人。

另外由於年金改革、政府、企業將無法滿足退休需求，因此個人應該及早準備，「中國信託家庭樂活享退指數調查報告顯示，今（2018）年分數51.3分比去年52.5分、前年52分低，推測可能跟年改的議題有關，」中國信託銀行個人金融執行長李玉秋說。該怎麼因應這些問題呢？他在《康健雜誌》高齡論壇中提出了5個面向：

1.設定目標

不同世代、年齡對財富的規劃不同。史丹佛長壽中心2017年曾做過一個人生里程碑計畫（The Milestones Project），蒐集1700多份問卷，將受訪者從25歲至75歲分6個年齡層，發現每個年齡層心目中在工作、結婚、建立家庭、買房時的理想年齡相差不大，但「退休準備」在愈年輕的世代，認為要愈早準備。

中國信託銀行2018年也做過類似的調查，在「全方位家庭理財健診服務統計」中發現40歲以下注重醫療及子女教育，40至60歲則是退休及對父母子女的撫養、照顧，60歲以上除了退休，也開始思考如何將財富傳承給下一代。因此設定目標愈早愈好，才有充裕的時間進行規劃。

「中國信託家庭樂活享退指數」調查報告顯示，今（2018）年分數比去年、前年都低。（圖片來源：陳德信）

2.及早佈局

有了目標，就要開始選擇財富規劃的方式。對退休族群來講，最重要的是要有穩健的退休金流。大家都想要退休後有好的生活品質，但要存到多少錢退休後才能有穩定的收入卻不是很清楚。

退休後需要穩定的金流，然而中國信託的調查顯示，多數國人退休前以保險（57％）、不動產（40％）及定存（40％）等偏保守的理財規劃居多，這些投資方式都沒錯但所能產生得報酬較低，如果能在保守之外選擇更積極的方式會更好，例如目標日期基金（TDF）、指數股票型證券投資信託基金（ETF）等等。

3.善用工具

利用大數據演算及AI等智能工具，能有效協助較缺乏理財經驗的客戶，對年輕族群特別有幫助，例如中國信託的「智動go」，使用族群8成以上年齡低於45歲，並協助當中8成以上的人進行定期定額投資，逐步累積資產。

想投資卻對投資標的不清楚，智能工具能協助客戶挑選適合的投資標的，同時也能解決因工作忙碌而無法隨時掌握市場趨勢的問題。面對瞬息萬變的市場變動，智能工具也能自動調整投資策略。

4.財務安全

退休後可能有6個財務風險，包括退休金準備不足、意外、老化或疾病導致無法自主管理財富、缺乏信賴之人協助管理、遭詐騙、投資不當及遭他人挪用等等。

因此安養信託、以房養老（將房子抵押給銀行，每年領一筆錢）、長照險等等都是可以協助財務安全的工具。

5.傳承財富與價值

不論是否是高資產的人，都會有資產傳承的問題，但真正著手處理的比例卻很低，中國信託調查發現，67% 的高資產客戶受訪時表示將在3年之內啟動傳承計畫，但真正著手實施的比例只有 10%。

財富傳承牽涉到兩代觀念差異，「最常見的是父母不想講，子女不敢問、不敢講，」李玉秋說；傳承結構複雜，例如父母或第二代兄弟姊妹間繼承的問題，因此尋求專業諮詢如律師或金融機構是相當重要的，「金融專業人員最了解客戶的金流情形，因此能給予適當的建議。」

最後李玉秋建議，退休規劃跟年輕時理財、在金融市場上賺取額外的財富是不同的，需要有紀律，不能因為市場的起伏變動而輕易改變投資規劃的方向，「透過智能工具或理財專員微調是可以的，但不能因為市場前景大好就積極進場、大壞就退場。」

另外需要長期規劃，而且愈早愈好，20歲、30歲進入職場到退休其實是一轉眼的事，太晚才著手能做的就不多了。

(中時電子報)