名下加起來有14間公司 趙麗穎牽手馮紹峰清點財產驚天！

趙麗穎宣布樂嫁馮紹峰，媒體盤點雙方收入狀況，總和相當驚人。(取材自知否知否應是綠肥紅瘦微博、趙麗穎微博)

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中時電子報

主演《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇爆紅的中國大陸女星趙麗穎，選在31歲生日當天貼出結婚證，宣布嫁給大9歲的「蘭陵王」馮紹峰，好消息引爆訊量，瞬間癱瘓微博，而喜訊公布後，兩人的情史甚至財產狀況也被挖出討論，陸媒盤點小倆口身家，發現趙麗穎及馮紹峰旗下擁有的公司數高達14間，女方去年年收入甚至上了名人富豪榜，婚後總財產相當驚人！

趙麗穎與馮紹峰先後合作了《西遊記女兒國》及《知否知否應是綠肥紅瘦》，緋聞傳了2年最終修成正果，據《新浪娛樂》報導，主演過多部人氣夯劇的趙麗穎，出身普通人家然掙錢功夫了得，名下未註銷的公司有6家，包含南京趙麗穎影視文化工作室、南京新繹影視文化工作室、江蘇藍色沸點影視文化有限公司等，還在海潤影業、稻草熊影業等公司持有股份，加上片酬等其他進帳，媒體報導她去年年收入達1.04億人民幣(約台幣4.7億)，是中國大陸名人收入榜第13名。

而夫婿馮紹峰雖未出現在名人收入榜上，然相傳出身上海的他，家族是國內紡織業巨頭，父親經營紡織事業遍布沿海，身家突破人民幣10億，而馮紹峰本人除演藝工作外，也投資相關產業，在鋒芒影視、東威影視等5家企業擔任法人，同時是浩瀚影視、樂視影業等7家企業的股東，前者被華誼兄弟以7.56億人民幣收購70%股份，後者則由樂視網收購100%股份，對價近百億人民幣，此兩間影業公司藝人股東眾多，包含李晨、Angelababy、黃曉明、孫儷等，其明星商業價值可見一般。

(中時電子報)

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