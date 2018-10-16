NBA》新賽季觀戰焦點四 塞爾提克能問鼎王位？

上季開幕戰就腳踝骨折的戈登海沃德，整季報銷的他，新球季傷癒歸隊，他能帶領綠衫軍問鼎王位嗎？(美聯社資料照)

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中時電子報

塞爾提克在上賽季開幕戰就損失了戈登海沃德這位大將，但綠衫軍依舊在厄文、荷福德、塔圖與傑倫布朗等人的聯手下殺進季後賽，而且差點就在東區決賽幹掉騎士，最終連續兩季止步東區決賽，沒能更進一步取得挑戰總冠軍賽資格。本季戈登海沃爾與厄文都從傷兵歸隊，整體實力足以稱霸東區，唯一能威脅他們的只有暴龍，但在西強多弱的態勢下，綠衫軍能夠問鼎王位嗎？

塞爾提克前年例行賽在「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的率領下拿到53勝，季後賽連過公牛和巫師兩關，東區決賽1比4敗在騎士的鐵騎下。

去年夏天厄文與騎士鬧翻，塞爾提用艾塞亞湯瑪斯與騎士厄文交換，然後在從爵士手中挖來戈登海沃德，又在選秀會上獲得探花塔圖，搭配216年的首輪第三順位傑倫布朗，以及2016年交易過來的荷福德，三年級生洛席爾等人聯手，擺脫戈登海沃德首戰受傷報銷陰霾，拿下55勝，勝場數比前年還要多兩場，以東區戰績僅次於暴龍的第二席位晉級季後賽。

不過，厄文在例行賽尾聲階段受傷，提前退出賽季，加上戈登海沃德也整季報銷，塞爾提克等於是在少了兩名大將的情況下依舊神勇的闖進季後賽，可說是十分難得，更別說連續滅掉公鹿與76人兩隊，並且在東區決賽迎戰詹姆斯領軍的騎士打完前5戰取得3比2聽牌優勢，可惜最終鏖戰7戰後3比4敗下陣來。

今夏塞爾提克雖然沒有自由市場找來大牌球星，但戈登海沃德與厄文都順利的傷癒歸隊，多了兩位猛將的綠衫軍，而且詹姆斯西進投靠湖人，東區首要強敵騎士已不足為懼，目標不但要雄霸東區，而是鎖定阻攔勇士三連霸。

(中時電子報)

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