2018年10月16日 14:23 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部今日(10/16)於中央黨部一樓媒體中心召開「返鄉一起投藍 青年翻轉台灣」記者會，記者會上首次發表「全台青年參選人串聯MV」，要號召青年返鄉投票支持黨籍提名青年議員候選人。國民黨青年部主任翁紹輝並於記者會上同時宣布，為了呼籲青年返鄉投票，青年部將於本月啟動「青年直播輔選列車」，要透過結合新媒體方式的專車模式，讓年輕人們更了解國民黨本次九合一選舉提名的縣市長與青年議員候選人，並呼籲「用行動翻轉台灣」。

今日記者會，由來自全台各縣市共9位的青年議員候選人代表出席，並向大家公開MV及懇託。分別是代表台北市的林杏兒〈士林區、北投區〉、桃園市的朱珍瑤〈八德區〉、苗栗縣的徐功凡〈頭份市、三灣鄉、南庄鄉〉、台中市的黃健豪〈北屯區〉、高雄市的朱挺玗〈前鎮區、小港區〉與邱于軒〈大寮區、林園區〉、彰化縣的曹嘉豪〈員林市、大村鄉、 永靖鄉〉、南投縣的張嘉哲〈南投市、名間鄉〉、新北市的廖先翔〈汐止區、金山區、萬里區〉。國民黨青年部翁紹輝主任表示，本次的「全台青年參選人串聯MV」，是由本次提名近半的30位全台各地青年議員候選人出席拍攝，影片未來也會在國民黨青年部粉絲團及相關平台上釋出，歡迎大家前往觀看及了解。

國民黨史上最團結 全台年輕議員參選人大串聯

翁紹輝並說明，國民黨在本次九合一選舉中，全台總共提名68位40歲以下的青年議員候選人；六都的青年議員候選人提名率更是從2014年的26人、提升到了本次的37人，且這些提名候選人各個都形象清新、學養俱佳，希望大家可以支持。主持人隨即詢問翁紹輝要如何在年底的選舉中提升青年認同與支持度，翁紹輝表示他有信心但是緊張。翁紹輝表示，國民黨青年部從今年三月開始，在人力跟資源都相當有限的清況下做了很多跟青年相關的活動，例如舉辦座談會、提出青年政策、規劃許多實體活動、並也透過平台做直播節目，不管是政治還是非政治，我們一邊告訴大家我們對青年未來所擬定的政策，一邊也用各種平台跟方式告訴大家，我們真的不一樣了。

翁紹輝提到MV的主軸發想時說，現在年輕人心理面在想的，其實早就不是政黨色彩，而是可以象徵改革的白色力量，那在規劃這麼MV的時候我們也會去思考一件事情，到底什麼是白色，單純是一個人沒有黨籍這麼簡單嗎，我們希望說既然選擇了國民黨做出發點，一樣可以穿著藍衣服，為這個世代的年輕人付出我們的所有，變成一股KMT裡面的白色力量，所以MV裡面可以看到除了人物以外，我們的背景、羽毛都用大量的白色系，就是希望可以跟大家說，如果大家過去對政黨有著什麼樣子的既定印象沒關係，那在今年我們希望大家可以，GOOGLE也好，追蹤我們粉絲團IG關注我們也好，重新認識我們，我們想要讓大家知道，穿著藍衣服的我們，一樣為了這一代的未來非常的努力，而且MV最重要的是我們要讓大家知道，這次，我們很團結。」

國民黨史上最團結 全台年輕議員參選人大串聯

來自高雄市的朱挺玗表示，她的選區前鎮與小港，正是前總統陳水扁之子陳致中的選區，所以也是另類的「一級戰區」。朱挺玗並提到，民進黨在高雄執政20多年，但高雄卻沒有任何的進步、甚至還覺得躺著選就能上，呼籲大家一定要在年底的選舉中，讓民進黨政府見證改變。同樣是來自高雄的邱于軒也表示「翻轉台灣就從高雄開始」，並談到她的選區大寮與林園，本次國民黨提名高雄市長韓國瑜正是將戶籍放在以往深綠的林園區，要從最艱困的地方開始突破，呼籲大家一定要「回來投韓」。

來自南投縣的張嘉哲特別提到，他正是時下最夯的「北漂青年」。過去他曾經離鄉背井到了北部讀書與工作，兩年多前毅然決然回到家鄉服務，而後看到了民眾及長輩們對於國民黨的期待、希望國民黨可以有更多年輕人投入，所以決心投入選舉、參選南投市、名間鄉選區的縣議員。張嘉哲特別提到，國民黨需要更多沒有家庭背景、沒有地方派系的年輕人出頭，並且希望透過他的參選甚至當選，可以讓更多有理想抱負但卻無家庭背景支撐的年輕人參與政治。

青年部企劃負責人戴淞宇也表示，希望這次可以傳達給所有活在這個世代的人，當你手上有投票權的那一刻開始，我們就要張大眼睛去看看，看看自己居住的城市、生活的地方、從小長大的家鄉，需要怎麼改善、什麼建設、要怎麼樣子的未來，而到底誰，可以讓這些未來早點到來，我相信這個時候絕大多數的我們，沒有什麼政治立場，也厭惡政治立場，因為這是我們這個世代最後的底線與盼望，所以11月24號，誰能讓我們更好，我們就投誰。」

最後翁紹輝也在記者會上宣布，青年部將於本月啟動「青年直播輔選列車」，列車會開往本島的19個縣市，並結合縣市長候選人與青年議員候選人，以新媒體直播的方式，讓年輕人們更了解國民黨本次九合一選舉提名的縣市長與青年議員候選人，並呼籲青年及社會大眾「返鄉一起投藍．青年翻轉台灣」。

(中時電子報)