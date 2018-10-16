想當民宿主人看過來！ 基隆3地區可設民宿

基隆市政府今（16）日公布，完成全台第一個都會型濱海風景特地區劃設，中正、中山區及仁愛區將可發展民宿業。（李怡萱攝）

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基隆市政府今（16）日公布，完成全台第一個都會型濱海風景特地區劃設，中正、中山區及仁愛區將可發展民宿業。（李怡萱攝）

基隆市政府今（16）日公布，完成全台第一個都會型濱海風景特地區劃設，中正、中山區及仁愛區將可發展民宿業，一般民宿最多可設立8間客房，總樓地板面積240平方公尺以下，市長林右昌盼帶動在地產業、文化及觀光改變，藉特色民宿營造商機，把觀光休閒娛樂產業的餅做大。

交旅處指出，歷經3年多，交通部終於同意核定「直轄市、縣（市）級風景特定區」，成為全台第一個都會型濱海風景特定區，劃定面積共計約670公頃，行政區含括中正區、中山區及仁愛區，區內資源主要以山海港都風貌、濱海地質生態及豐富的人文歷史文化為主軸。

林右昌表示，基隆市是全國最晚推動民宿業的縣市，基隆優勢是「後發而先至」，可借鏡其他縣市管理作法與經驗，鼓勵業者發展特色民宿，透過管理保障合法業者，取締非法業者。

市府呼籲民眾相關申請應符合「民宿管理辦法」第8條建築物使用用途以住宅為限、由建築物實際使用人自行經營等相關規定。

有關民宿申設流程及申辦業務所需表格，可上交旅處網站/檔案下載/民宿申請相關表單區下載。申請人符合「民宿管理辦法」相關規定，得檢具申請書及備妥相關文件，向交旅處提出申請。經收件初審點查申請書及應備文件無缺漏，邀集消防局、都發處、地政處、警察局等單位進行實地現勘及書面審查合格後，核發民宿登記證及專用標識牌，始得營業。

(中時 )

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