統一後台灣保有軍隊？周志懷：恐怕很難

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旺報

大陸前領導人鄧小平曾說，若兩岸統一，台灣可以保有自己的軍隊，自己管黨政軍系統。不過隨著兩岸實力消長，大陸權威涉台學者周志懷在最新一期涉台期刊撰文指出，台灣通過談判與大陸達成相對有利的制度性安排的能力越來越小，外部勢力干預台海的意願和能力也逐漸下降，過去大陸稱兩岸統一後，台灣黨政軍都由自己管理，類似這樣寬鬆的條件，將來恐怕很難再作為兩岸談判議題。

大陸涉台期刊《台海研究》最新一期，刊載中國社科院台研所前所長周志懷的文章，他認為2035年是觀察台海局勢變化的重要節點，因為屆時大陸綜合國力進一步增強，用和平方式實現國家統一的自信心更強，條件會更充分。而當務之急，是台獨分裂勢力不斷逼近紅線，大陸未來必須優先處理。

周志懷在文章指出，台灣通過談判，與大陸達成相對有利的制度性安排的能力越來越小，他認為兩岸談判的黃金交叉點已經過去，未來台灣不僅謀求獨立的能力日衰，而且可以與大陸較量及對抗的籌碼越來越少，通過對話與談判爭取合情合理安排乃至最好安排的前景越來越不明顯。

他具體舉例，譬如1980年代大陸前領導人鄧小平曾說，未來兩岸統一，「台灣的黨、政、軍等系統，都由台灣自己來管」，周志懷認為，類似這樣寬鬆的條件，將來恐怕很難再做為兩岸談判議題。

(旺報 )

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