影》殖民太空 貝佐斯預言：太陽系將有1兆人口

亞馬遜執行長貝佐斯預言未來太陽系將有1兆人口，他的太空公司藍源將協助地球人進行太空旅行。（圖／美聯社）

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中時電子報

亞馬遜執行長貝佐斯預言，未來整個太陽系將有1兆人口，而他的工作就是負責將地球人送到太陽系各個星球去。

貝佐斯15日於美國「連線」雜誌25周年峰會上談及太空計畫。

全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）15日在美國「連線」（Wired）雜誌25周年峰會上發表談話，警告地球資源是有限的，同時預言未來整個太陽系將達1兆人口，而他希望他的太空公司藍源（Blue Origin）能夠協助運送地球人到各個星球。

貝佐斯表示，藍源的目標是減低太空運輸成本，並宣布明年將投入超過10億美元（約新台幣309億元）於藍源運作。「過去20年，我目睹了網路世界在短時間內的活躍變化」，「未來太空世界也需要同樣的活力」，「我們需要上千家公司」。

據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，儘管貝佐斯以亞馬遜執行長的身分聞名全球，不過他本人本月稍早才透露藍源才是他最重要的事業。

每日郵報引述美國媒體CNBC新聞網報導，貝佐斯認為外太空有豐富的能源與資源可供下個世代使用，但是如果我們不降低星際旅行的成本，大部分資源可能會在旅程中浪費掉，他指出重複利用型火箭就能夠大大降低旅行成本。

藍源2日才在官網上宣布正在設計一個名叫「藍月」的大型月球登陸器，並表示公司下一階段目標是重返月球。

貝佐斯隨後也證實藍源2019年將會執行第一趟載人星際旅行，據信首趟星際旅行門票將在明年開賣，票價落在20-30萬美元之間，相當於新台幣617萬-925萬元。

(中時電子報)

文章來源：Jeff Bezos warns humanity will have to expand beyond Earth as he predicts there will one day be a TRILLION humans in the solar system

文章來源：Jeff Bezos explains why Blue Origin is ‘the most important work I’m doing’

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