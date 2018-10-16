旅遊兼賺錢！陸女還沒「到處走走」就被抓

新北市中和警分局9月網路巡邏時發現，應召業者在知名論壇中刊登「青春、活潑、優質、個人按摩工作室」訊息。（翻攝）

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大陸籍37歲任姓女子想要來台旅遊順便賺錢，9月看到網路廣告後主動與台灣應召集團聯繫來台，集團安排她在新北市中和區板南路某民宅從事性交易，豈料，才來台第8天就遭警方逮捕，任女坦承從事性交易，「都還沒去台灣走走，就被抓了！」警訊後依法裁罰並遣返回大陸。

新北市中和警分局9月網路巡邏時發現，應召業者在知名論壇中刊登「青春、活潑、優質、個人按摩工作室」訊息，標榜用心按摩絕對可以看得見，1小時2500元，警方隨即前往查緝，當場查獲任女及潤滑液等證物。

任女供稱，在大陸從事業務工作，在微信通訊軟體中發現應召集團徵人訊息，業者根本沒有告知「性交易」，想說可以來台旅遊順便賺點錢，就主動聯繫來台，一下飛機就被計程車載至中和區板南路某民宅。

任女供稱，每次收費2500元，但老闆要拿1300元，每次僅分得1200元，生意沒有很好，有時一天才1個客人。針對網路訊息及租屋內容，任女供稱，並不知情，不知網路訊息和租屋是何人所為，業者都是透過微信通訊軟體聯絡。

警訊後依違反社會秩序維護法裁罰，另外依違反兩岸關係條例移送移民署遣返。中和警分局長張錦成表示，「警方對於轄內治安甚為注重，賭、毒、黃等犯罪更是首要查處重點，要讓市民感受到安居、安心、安民等三安政策」。

(中時 )

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