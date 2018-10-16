手抖可以糖尿病不行？ 保外就醫遭駁回 收容人妻怒告法官

2018年10月16日 15:27 中時 李文正

沈姓男子因販毒案件，2016年7月間遭法院裁定羈押看守所，但因糖尿病聲請保外就醫遭法官駁回，沒想到3個月後，因腹膜炎、敗血性休克死亡，其妻控告法官業務過失致死並聲請國賠，檢察官認為，若收容人未達「非保外就醫顯難治癒」，且無法證明糖尿病與死亡有關，駁回沈妻的的告訴。

陳前總統日前因出現手抖、走路不穩等症狀而獲准保外就醫惹議，今卻傳出有患有糖尿病的收容人聲請保外就醫遭駁回，而後因腹膜炎等病被送至亞東醫院，最後因呼吸衰竭等症狀死亡的案例。

沈男2016年7月6日遭士林地方法院裁定羈押台北看守所，但因長期罹患糖尿病，腿部傷口持續發炎、潰爛，所內醫師以「若無改善，建議外醫」，而士院陳姓法官以無保外就醫的必要，駁回沈男的聲請，但到了9月13日沈因腹膜炎等病被送至亞東醫院急診，因呼吸衰竭等症狀死亡。

沈妻認為，法官刻意忽略醫師建議轉診，主觀認定並沒保外治療的必要，導致糖尿病控制不佳，害死他的先生。

但檢察官調查，2017年看守所收容人中患有糖尿病人數高達475人，平日上下午都有門診，提供藥物治療，如果有必要轉診可以循內部流程戒護就醫，法官當時駁回死者保外就醫，並沒有過失。

依照解剖鑑定報告，死者經送醫手術後，死亡原因是缺血性腸炎，引發腹膜炎、敗血症導致死亡，而且死者還有慢性心血管疾病，當時看診醫師也沒有發現，並不能說法官有責任，檢察官則處分不起訴，另外，沈妻聲請國家賠償500萬，也被法院駁回。

(中時 )