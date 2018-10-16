手抖可以糖尿病不行？ 保外就醫遭駁回 收容人妻怒告法官

沈男因販毒遭法院裁定羈押看守所，後以糖尿病聲請保外就醫遭法官駁回，沒想到3個月後，因腹膜炎、敗血性休克死亡。（示意圖，與本文無關，圖／美聯社）

友善列印
中時

沈姓男子因販毒案件，2016年7月間遭法院裁定羈押看守所，但因糖尿病聲請保外就醫遭法官駁回，沒想到3個月後，因腹膜炎、敗血性休克死亡，其妻控告法官業務過失致死並聲請國賠，檢察官認為，若收容人未達「非保外就醫顯難治癒」，且無法證明糖尿病與死亡有關，駁回沈妻的的告訴。

陳前總統日前因出現手抖、走路不穩等症狀而獲准保外就醫惹議，今卻傳出有患有糖尿病的收容人聲請保外就醫遭駁回，而後因腹膜炎等病被送至亞東醫院，最後因呼吸衰竭等症狀死亡的案例。

沈男2016年7月6日遭士林地方法院裁定羈押台北看守所，但因長期罹患糖尿病，腿部傷口持續發炎、潰爛，所內醫師以「若無改善，建議外醫」，而士院陳姓法官以無保外就醫的必要，駁回沈男的聲請，但到了9月13日沈因腹膜炎等病被送至亞東醫院急診，因呼吸衰竭等症狀死亡。

沈妻認為，法官刻意忽略醫師建議轉診，主觀認定並沒保外治療的必要，導致糖尿病控制不佳，害死他的先生。

但檢察官調查，2017年看守所收容人中患有糖尿病人數高達475人，平日上下午都有門診，提供藥物治療，如果有必要轉診可以循內部流程戒護就醫，法官當時駁回死者保外就醫，並沒有過失。

依照解剖鑑定報告，死者經送醫手術後，死亡原因是缺血性腸炎，引發腹膜炎、敗血症導致死亡，而且死者還有慢性心血管疾病，當時看診醫師也沒有發現，並不能說法官有責任，檢察官則處分不起訴，另外，沈妻聲請國家賠償500萬，也被法院駁回。

(中時 )

旅遊兼賺錢！陸女還沒「到處走走… 離奇! 釣客陳屍大園海邊 疑遭魟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。