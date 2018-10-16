火燒心！熱射頻胃賁門緊縮術有效

2018年10月16日 15:03 中時 鐘武達

接受熱射頻胃賁門緊縮術改善胃食道逆流症狀的病患，現身說法。（鐘武達攝）

國人約有25%有胃食道逆流的困擾，員林市員生醫院為提供患者更好的醫療，率全國醫療院所之先成立「胃食道逆流診治中心」引進最新「熱射頻胃賁門緊縮術」與「新胃鏡手術根治療法」，同時與中醫結合，希望幫助飽受「火燒心」煎熬的患者，扭轉人生。

員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑指出，所謂胃食道逆流是胃裡的食物及胃酸向上逆流至食道、咽喉甚至鼻腔，引發的火燒心、喉嚨痛或腫等等症狀都會影響患者的生活與工作。其中有30%難治型的患者在服用高劑量藥物治療以及飲食控制後仍效果不佳，過去患者只能選擇外科手術或繼續受逆流的煎熬，現在則有新的療法可選擇。

吳文傑是國內首位完成熱射頻胃賁門緊縮術手術並取得國外認證的醫師，他藉由胃鏡協助讓射頻能量從針頭傳至食道下括約肌，造成肌肉束的增生，最終讓括約肌重新塑型而達到逆流的減少。

他說，患者在術後12個月後，括約肌大小會增厚，並增加賁門括約肌收縮的彈性，併發症僅有約0.9%。對於外科手術失敗以及減重手術病發為食道逆流的患者，熱射頻胃賁門緊縮術是相當好的治療選擇。

管先生是1位難治型胃食道逆流患者, 20歲開始就經常覺得胃酸逆流，4年前胃鏡檢查發現橫膈膜疝氣胃向上滑脫，因此接受了360度腹腔鏡胃底摺疊術，但術後發生吞嚥困難情形，後來8個月都只能吃流質，陸續接受了4次手術做調整，吃飯咬一咬都還得吐掉不能吞，體重由100多公斤瘦到50公斤，睡覺都要坐著才不會逆流。

飽受折磨的管先生，今年6月轉往員生醫院接受熱射頻胃賁門緊縮術，術後不僅變胖，工作也穩定了，胃酸的藥也很少在吃。吳文傑說，管是成功的微創治療案例，更是國內首例外科手術失敗後利用微創治癒的胃食道逆流患者。

為了研判是不是胃食道逆流或是心因性功能性火燒心，吳文傑更提供24小時多管腔食道內抗阻併酸鹼度檢查，以及必須進行小手術的96小時無線膠囊酸鹼監測，用來正確判斷症狀，再依照症狀進行治療。

內視鏡手術也可治療胃食道逆流！吳文傑表示，員生醫院同時引進日本研發的1種抗逆流黏膜切除術治療，採用胃鏡的方式在胃賁門處作胃黏膜切除，創造賁門附近的胃潰瘍，再利用癒合結疤的力量縮小賁門，達到治療效果。

(中時 )