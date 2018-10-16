看看恆春機場 張善政：別讓「高鐵南延」污名化！

2018年10月16日 15:06 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年底選戰愈來愈逼進，執政黨狂撒助選支票，行政院長賴清德日前透露高鐵南延很快有好消息，交通部長吳宏謀也說，希望有好結果。行政院首長口徑一致，高鐵南延到屏東近日或將定案。對此，前閣揆張善政批評，「高鐵南延」被污名化了！網友甚至揶揄說，「幾次選舉下來，高鐵就能環島了！」

張善政今(16 )在臉書上表示，「高鐵南延」被污名化了，是指財務分析不可行，卻在選舉時宣布成案。以後回溯這段高鐵的緣由，就是「政治考量」，跟恆春機場一樣的歷史地位。

張善政說，以前他對高鐵南延的確有期待，但說的是國土規劃、南北平衡、產業發展。然而，民進黨執政已經快兩年半，過去批評政府重北輕南，上任後卻一直沒有國土規劃的實際作為，現在要選舉了，趕快把專業顧問公司的財務分析數字美化一下，就說「好消息快要宣布」。他不希望國家公共建設的制度，再一次被高鐵南延計畫戕害。

姑且不論國土規畫，張善政以香港為例指出，台灣雖然人口不少，但密度比不上香港。香港一列地鐵有十幾節車廂，是台北捷運（六節）的2倍，每開一列車就有台北2倍的營收。對岸高鐵四通八達，因為每個城市人口動輒百萬，城際交通需求明顯。台灣比不上香港與中國大陸，當然財務回收就比較辛苦。

張善政在文中特別提到，台北與南港段的高鐵搭乘人數不多，台北市區交通方便，是否需要有台北南港的延伸段，財務上卻不曾被討論。

張善政說，10年前搭高鐵不是每個人的習慣，但是現在南北一日生活圈已經成形，今天的年輕人未來會視高鐵為生活必須。即使像屏東不是人口密集的都會，也應該受到重視。

張善政呼籲，民進黨不要事事想著選舉，應該替我們國家建立一些可以長治久安的制度，真的不要讓「高鐵南延」被污名化了！

網友在張善政臉書底下留言說，「人民血汗錢去奪取政權，實在太可惡」、「先把高鐵延伸宜蘭吧，這個比較重要」、「幾次選舉下來，高鐵就能環島了！！」、「多餘膨風的交通建設，正是超大的錢坑及龐大負債的源頭。」、「恆春機場？唉！」

(中時電子報)