賴揆暗示高鐵南延會有好消息 交長：希望有好結果

針對高鐵南延案，交通部長吳宏謀表示正面看待，希望有好結果。（王思慧攝影）

友善列印
中時

高鐵南延屏東案可行性評估報告出爐後，10月1日已報交通部，提出2條可行路線，分別從高雄燕巢或新左營分岔南延屏東，各耗資756億元和619億元。關於行政院長賴清德日前表明高鐵南延「會有好消息」，交通部正在審查；交通部長吳宏謀今（16）表示，該案將尊重審查機制，需要有程序正義，希望有好的結果。

賴清德在14日到屏東參加屏東縣長候選人潘孟安競選總部成立，透露交通部針對高鐵南延屏東案已在做最後評估，「相信不久後會有好消息。」根據可行性評估報告，交通部提出兩條路線方案，包括從高雄燕巢岔出南延到屏東，經費756億元，台北到屏東直達車約95分鐘；第二案則是從左營分岔到屏東，經費約619億元，台北到屏東直達車則約109分鐘。不過自償率為負數，預估30年內都無法獲利。

吳宏謀今出席交通部招商大會後受訪表示，所有的開發投資案包括軌道運輸，都要尊重審查機制，都需要程序正義。正面看待高鐵南延案，希望有好的結果，未來台灣整體環島路網，都要符合未來安全又順暢的目標。

為推動前瞻建設及國內公共建設，交通部今舉辦「107年度招商大會」，包括公共建設投資、前瞻交通建設採購、軌道系統維修採購等，總商機約1181億元，其中包括超過1030億元的公共建設開發投資與採購案及近150億元軌道系統維修採購案源，共吸引近250位國、內外業者參與。

吳宏謀表示，今年招商大會推出的，包括台北車站旁邊幾塊與都更有關的案子、南港區土地、高鐵桃園站和台中站周遭土地開發案、基隆港未來智慧旅運大樓基地、高鐵和台鐵未來10年的維修採購的案子等。台灣有很多成功的民間參與BOT案，包括高雄捷運、台北101、台南遊艇渡假村等。

(中時 )

看看恆春機場 張善政：別讓「高… 飯後散步可健身？ 這種人恐誘發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。