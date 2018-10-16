飯後散步可健身？ 這種人恐誘發心肌梗塞

2018年10月16日 15:10 中時電子報 陳儷方

都說吃飽飯後不要坐著，走走才能助消化，但心臟不好、胃不好的人、高血壓的人，吃完飯後最好不要動，免得誘發心肌梗塞、胃痛、頭暈無力等症狀。飯後也不要立即散步，等個半小時，讓消化器官先獲得充分的血液供應後再出門走走。

根據《元氣網》報導，用完餐，胃腸就要開始運作，需要血液也需要時間，胃袋裝滿滿，胃下垂患者要避免飯後散步，可以平躺個20分鐘更好；胃炎患者、消化性潰瘍患者如果飯後散步，會增加腸胃蠕動，不利胃黏膜的修後。

血壓太高、太低，都要避免飯後立即散步，因為飯後血液一定供給胃部，已經貧血的患者相對腦部血液較缺，容易出現頭暈情形；高血壓飯後立即散步也會出現姿勢性低血壓，也易有頭暈情形，高血壓患者飯後散步也有訣竅，抬頭挺胸、腳掌先著地，可以減少頭暈的機會。

最要留意的是冠狀動脈心臟病患者，因為心臟本來就有缺氧危機，飯後立即運動可能誘發心絞痛甚至是心肌梗塞，飯後散步至少得等1小時後。

其他腸胃、心臟、血壓都沒有毛病的健康寶寶，餐後散步也別疾走，1秒走1至2步為佳，散步時間半小時內，才不致於影響消化，晚餐後散步最佳時間7點至9點，晚上植物沒有光合作用，呼吸也需要氧氣，時間太晚易覺空氣不好。

(中時電子報)