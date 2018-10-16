台中》盧秀燕要求3天內公開海水採礦MOU 卓冠廷：不用3天 3月6日已公布

2018年10月16日 15:16 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷表示，不需等3天，市府早已於今年3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會上完整公開簽約內容，載明該案不具法律拘束，市府未支付任何資金。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕16日與市議會國民黨團發表「不再黑箱、拒絕密約」政見。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕16日與市議會國民黨團發表「不再黑箱、拒絕密約」政見，要求台中市長林佳龍3天之內公開「海水採礦開發投資案」合作備忘錄條款全文，若她當選會公開市府所有條款和契約。對此，市府新聞局長卓冠廷表示，不需等3天，3月6日在與德商簽署MOU記者會已完整公開簽約內容，市府未支付任何資金，也無任何投資損失。

盧秀燕16日到台中市議會舉行記者會，針對近1100億的「海水採礦開發投資案」備忘錄條款簽署內容，質疑林佳龍為何迄今不敢公開？議員向市府要求調閱該MOU案所簽的條款內容，回應為「此合作備忘錄訂有保密義務，不得於備忘錄期間或此後任何期間向第三方披露」。

「呼籲林佳龍3天內公開該MOU條款全文」，盧秀燕說，看似單純的MOU竟有機密問題？依據《國家機密保護法》規定，國家機密等級為絕對機密不得逾30年，市府的首長沒有核定機密或保密權限，與德商的合作備忘錄竟訂出永世不得公開的條款。

市議會國民黨團書記長李中抨擊，林佳龍日前與德國霍夫曼公司簽訂海水採礦MOU的條款，迄今沒有公開，市民也無法接受黑箱密約。

盧秀燕強調，若她當選，將公開MOU密約及問題標案契約，全面解密海水採礦MOU的條款內容，讓多項疑義的標案契約公開上網讓市民審閱，做好「讓資訊公開，給議員監督，供全民檢驗」的三大原則，讓陽光照進市政府，沒有機密、不再黑箱，給市民乾淨的陽光政治。

對此，卓冠廷回應表示，盧秀燕再抹黑市府未公開「海水採礦開發投資案」合作備忘錄，要求市府於3日內公布相關資訊，不需等3天，市府早已於今年3月6日海水採礦案合作備忘錄簽署記者會上完整公開簽約內容，載明該案不具法律拘束，僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助。

再者，市府也曾於市議會進行專案報告並對外完整說明，該案備忘錄中並載明「甲乙雙方應知悉本合作備忘錄僅係雙方合作意願之表達，不具法律拘束」，足以證明該案僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，與負有一定法律義務的契約完全不同。

卓冠廷表示，國民黨不斷指市府有投資損失，市府已多次駁斥這與事實不符，該案僅為投資諮商階段的行政協助，市府並未支付任何資金，也無任何投資損失，更沒有任何人員涉及貪瀆，僅投資查證確有不周，對此承認疏失，並進行後續檢討改進。

(中時 )