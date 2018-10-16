陸公布中國（海南）自由貿易試驗區總體方案

2018年10月16日 15:17 工商 賴瑩綺

新華社報導，大陸國務院日前批復同意設立中國（海南）自由貿易試驗區（海南自貿區）並公布「中國（海南）自由貿易試驗區總體方案」。方案要求，到2020年，自貿區要取得重要進展，國際開放度顯著提高。

方案指出，發揮海南島全島試點的整體優勢，緊緊圍繞建設全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心和國家重大戰略服務保障區，實行更加積極主動的開放戰略，加快構建開放型經濟新體制，推動形成全面開放新格局，把海南打造成為我國面向太平洋和印度洋的重要對外開放門戶。

方案以現有自貿試驗區試點任務為基礎，明確了海南自貿試驗區在加快構建開放型經濟新體制、加快服務業創新發展、加快政府職能轉變等方面開展改革試點，並加強重大風險防控體系和機制建設。同時，結合海南特點，在醫療衛生、文化旅遊、生態綠色發展等方面提出特色試點內容。

方案提出，到2020年，自貿試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高，努力建成投資貿易便利、法治環境規範、金融服務完善、監管安全高效、生態環境品質一流、輻射帶動作用突出的高標準高品質自貿試驗區，為逐步探索、穩步推進海南自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策體系打好堅實基礎。

方案強調，各有關部門要根據海南建設自貿試驗區需要，及時向海南省下放相關管理權限，同時加強指導和服務。要以防控風險為底線，出台有關政策時，要深入論證、嚴格把關，成熟一項，推出一項，實現區域穩定安全高效運行。要落實好各項改革試點任務，真正把海南自貿試驗區建設成為全面深化改革開放的新高地。

(工商 )