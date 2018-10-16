歐陽娜娜看趙麗穎閃婚「失戀啦」 于正掀馮紹峰秘密

2018年10月16日 15:18 中時電子報 蔡曉婷

于正爆料先前問過馮紹峰，對方不說。（圖／取自于正1978微博）

「蘭陵王」馮紹峰今(16日)與小9歲趙麗穎在女方生日這天甜蜜宣布婚訊，在演藝圈人緣極好的兩人立刻引來不少藝人回覆祝福，稱趙麗穎是「大BOSS」的歐陽娜娜今凌晨發文替她慶生後，稍早知道婚訊直呼「失戀啦」，而金牌製作人于正則爆料先前有偷問馮紹峰此事，怎知他口風很緊，死都不說。

40歲馮紹峰與31歲趙麗穎2016年起傳出緋聞，今曬出領證照片宣布完婚，吳奇隆稍早回應：「恭喜，為你開心，要幸福」，蔣欣說：「生日狗糧灑得漂亮」，Angelababy表示：「恭喜，生日快樂」，傳聞曾被馮紹峰詢問求婚細節的時尚雜誌前副總編蘇芒說：「祝福你們倆永遠幸福」。

大前輩任達華也發文送上祝福，說：「祝福穎寶」，歐陽娜娜則說：「我也失戀啦⋯不過她開心，我們就開心」，鄧超、韓寒、蔡少芬、關曉彤、楊紫、宋茜、張靚穎、何晟銘、李沁、張睿、李晟、海陸、小瀋陽等人也獻恭喜，而捧紅趙麗穎、也和馮紹峰合作過的製片于正說：「沒有什麼比聽到這樣消息更讓人開心了，馮紹峰瞞得可以啊，趙麗穎要幸福啊」，網友問：「原來連你都不知道」，他再回：「我問他的時候他不說」。

(中時電子報)