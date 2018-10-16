疫苗與重症賽跑 流感疫苗首日逾20萬人搶打

疾管署呼籲符合公費流感疫苗施打對象及早接種。（陳志祥攝）

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今年流感季開鑼，國人搶打疫苗的手腳飛快，昨（15）日第1天開打已有20萬9240人完成接種，然而10月1日流感季以來也已經出現17例流感併發重症，疾管署提醒符合公費接種資格的民眾，儘速接種疫苗，才能在流感季獲得保護力。

疾管署監測資料顯示，上周（10月7日至10月13日）類流感門急診就診5萬267人次，較前1周下降10.3％，可能因雙十假日部分門診休診所影響。而近4周累計38起流感群聚，校園群聚占有24起（63.2%）。

去年流感以B型為大宗，引起疫苗猜錯病毒株的論戰與恐慌，甚至呼籲政府改採保護周延的四價疫苗；不過，今年開啟的流行季以A型的H3N2為多，流行季從10月1日算起，至今累計17例流感併發重症確定病例，感染型別以H3N2為多（10例），佔59％。

目前台灣以A型流感為多，主要與近期北半球各國疫情相同，檢出病毒型別以A型的H1N1、H3N2為主。而南半球的澳洲近期疫情也是流行病毒型別以H1N1為主。

流感病毒對高風險慢性病人或高齡長輩與抵抗力較弱的族群，容易引發嚴重併發症，包括肺炎、支氣管炎等，住院及死亡機率高於其他族群，國人不敢掉以輕心，昨天首日疫苗施打日，全國使用量為20萬9240劑，接種率3.5％，去年首日施打數量為9萬3157劑、接種率1.6％。

(中時 )

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