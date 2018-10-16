變更羅東都市計畫引戰火 陳金德：別因個人利益犧牲民眾利益

宜蘭代理縣長陳金德親自說明「變更羅東都市計畫」的規畫構想及內容。（胡健森攝）

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國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙16日批評宜蘭縣政府辦理「變更羅東都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」，將導致鎮公所及羅東鎮鎮民的財產價值縮水，嚴重影響鎮民權益；宜蘭代理縣長陳金德回應說，立體停車場已淪為羅東鎮長及羅東鎮民代表會主席的「小金庫」，他呼籲為政者要有遠見，不要因為個人的小利益，犧牲全體鎮民的大利益。

林姿妙與羅東代表會主席何建東以及多位鎮民代表同台發聲，抨擊宜蘭縣政府是「鴨霸政府」，因為縣府主導的「變更羅東都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」，要將立體停車場變更為廣場，根本是搶奪鎮公所財產，呼籲宜蘭縣政府立即停止這項變更計畫，並依羅東鎮都市計劃委員會會議決議，維持原編定，不宜變更，以維護公有土地產值。

「羅東立體停車場已經淪為羅東鎮長及代表會主席的小金庫」，代理縣長陳金德回應說，他要奉勸羅東鎮長及代表會主席，不要因為個人的小利益，只想著自己的公關費，卻犧牲了全體羅東鎮民大利益；這是改變羅東鎮的契機，計畫內容將會讓整個羅東鎮變成很優質、很有希望的商圈，為政者要有看法、有遠見，否則還是不要當縣長。

陳金德表示，羅東立體停車場並不會立即改建，最好的時機將是4年之後，要等到另一個都市計劃案的12個治洪池兼停車場都做好之後，才會動到立體停車場，在此之前並不會影響目前停車場的使用狀況；待將來立體停車場及一旁的「私有機關用地」一併改建為鎮民廣場之後，廣達一萬坪的廣場可以租借給民間當成舉辦藝文活動、演唱會的地點，甚至中山公園周邊夜市的攤商移入廣場內，鎮公所收取費用，一樣會有收入，同時還能解決環境髒亂、交通壅塞問題。

(中時 )

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