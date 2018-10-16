台北》民進黨網路超級逆風 高嘉瑜：感同身受2014年的連勝文

2018年10月16日 15:29 中時電子報 邱文秀

民進黨議員高嘉瑜(左)。(中時資料照)

距離年底九合一選戰剩39天，民進黨台北市議員高嘉瑜昨日在政論節目上談論選情，覺得這場選戰民進黨真的是很辛苦，一舉一動被用放大顯微鏡在檢視，不管怎麼做，在網路上都超級逆風，就是2014年連勝文怎麼被嘲笑，今天所有民進黨的候選人從北到南都像連勝文一樣被嘲笑，可以感同身受當時連勝文的感覺。

民進黨台北市議員高嘉瑜昨日在政論節目《年代向錢看》上談論年底選情，她說這場選戰民進黨真的是非常辛苦，我們一舉一動都是被用放大顯微鏡在檢視，相較之下國民黨候選人都是用望遠鏡在看。

她舉例前日和姚文智一起的造勢晚會，大家在台上也是團結齊心，但她只是脖子長了點容易痠，脖子扭一扭，就被說低頭放空扭脖子，想要塑造民進黨不同心，還說每個人「如喪考妣」， 像告別式一樣，很無奈。

高嘉瑜說，所有人心情都是一樣，包括高雄市長參選人陳其邁，前天造勢那個熱烈的情況，從來沒有看過這麼多人的場合。結果也被網友說遊覽車來了多少、還有校車，被大家笑。不管場面多熱烈、多爆滿，大家還是就是不信你。覺得這些人一定不是力挺陳其邁的，絕對是動員來的。

主持人問，就是整個網路風向民進黨完完全全超級逆風，逆到爆?高嘉瑜回，「就是2014年連勝文怎麼被嘲笑，今天所有民進黨的候選人，從北到南，每個人都是像連勝文一樣被嘲笑，所以大家能夠感同身受連勝文當時的感覺。」

她表示，因為我自己也都覺得說，不只是被網友嘲笑，民進黨的人直播也是有罵我等等，各種冷嘲熱諷都有，我覺得大家心裡面都非常難過，就是說你盡了再大的努力，大家還是要嘲笑你、看衰你。

而這波風潮是怎麼帶起來，高嘉瑜說，是年輕人帶起來的。所以從北到南選戰，大家都沒想到年輕人可以對選戰影響這麼大的改變。例如高雄，大家真的不會覺得，韓國瑜有逼近陳其邁的一天。連朱學恒那麼小氣的人在八月都還願意賭兩百塊雞排，本來覺得韓國瑜只是過水， 將高雄市議員氣勢帯起來這樣就好。

高嘉瑜說，沒想到因為網友的推波助瀾，有這麼多韓粉出現，甚至超越柯粉的影響力，在網路上點閱率等等，讓高雄網路空戰的力量遠超過陸戰，甚至在民調上竟然還可以逼近，這是難以想像的。

高嘉瑜表示，因為過去大家覺得，民調也是民調在地人，就算網路上再怎麼有人氣，可是問高雄在地人民調，你不可能會接近。可是沒想到這次竟然會如此，所以長久以來高雄執政大家可能想要改變的力量，改變或許是這一次選戰的主軸。也不一定是討厭陳其邁喜歡韓國瑜，就是想要改變。

「可是選民就是健忘的」高嘉瑜說。因為其實過去大家也提過，謝長廷接手吳敦義後，讓高雄有了一個光榮感，城市光廊、愛河之心等等。然後到了陳菊的整治，幸福城市等等。陳菊在高雄市長任內滿意度都是最高的，可是陳菊離開高雄之後，突然大家好像忘記了，忘記了過去陳菊，或是謝長廷執政時候的高雄那個感覺，好像高雄現在是無主物，忘記高雄在過去各方面，其實大家應該都是覺得高雄應該是不錯的，怎麼高雄一夕之間，變得又老又窮。

高嘉瑜說，現在大家仇恨民進黨，已經仇恨到忘記過去是一個什麼樣的狀況，那當然仇恨民進黨的由來，當然是對民進黨的失望，由愛生恨。因為以前非常的愛民進黨，認為民進黨是可以改變讓他們生活更好等等，但是沒有立即改變的時候，就開始由愛生恨，可是「忘了國民黨執政 真的是更爛、更爛」所以她覺得這個有一種惡性循環吧!

(中時電子報)