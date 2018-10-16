台南》黃偉哲促成全台首創無人機大面積噴灑農藥

民進黨台南市長參選人黃偉哲促成全台首創無人機大面積噴灑農藥。（黃偉哲團隊提供）

友善列印
中時

民進黨台南市長參選人黃偉哲16日出席「智慧農業－無人機農噴示範」記者會時表示，過去已多次召開記者會討論無人機的使用，此次由農委會以大面積噴灑農藥是台灣的創舉，希望未來能逐步擴大示範區域範圍。如果擔任市長，也會發展智慧農業，讓台南成為全台智慧農業的楷模與先驅。

黃偉哲表示，今年元月在安定召開推廣無人機的記者會後，便與議長賴美惠連袂向行政院長賴清德爭取將無人機技術運用在台南的農業上，歷經多次討論與農委會農試所、藥毒所、防檢局等單位專業評估，終於順利推動「無人機農噴合作計畫」，經賴院長指示行政院科技會報辦公室與農委會共同執行辦理，並擇定台南為辦理區域。

黃偉哲指出，現代農業經歷轉型，不但是智慧農業，也是安全農業，過去仰賴人工噴灑農藥不但耗費人力，更不易掌握噴灑均勻度與施用量。台灣2009年因農藥中毒而住院的人數就有300多位，再加上僅看診或身體不適但未就醫的就更多了，現在運用無人機的新技術不但可以建立病蟲害的早期和高通量監測工具，更能讓噴灑農業更有效率與智慧化。

黃偉哲表示，此次的合作計畫，運用台灣無人機公司的科技，由台灣技術人員來操作，照顧台灣的農民，可以說是台灣的一個重大突破，希望未來能逐步擴大示範區域範圍；如果他擔任市長，也會在推動智慧城市的基礎上發展智慧農業，讓台南可以成為全台智慧農業的楷模與先驅。

(中時 )

台北》民進黨網路超級逆風 高嘉… 美海研船停泊高雄 嚴德發稱學術…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。