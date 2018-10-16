台南》黃偉哲促成全台首創無人機大面積噴灑農藥

2018年10月16日 15:34 中時 洪榮志

民進黨台南市長參選人黃偉哲16日出席「智慧農業－無人機農噴示範」記者會時表示，過去已多次召開記者會討論無人機的使用，此次由農委會以大面積噴灑農藥是台灣的創舉，希望未來能逐步擴大示範區域範圍。如果擔任市長，也會發展智慧農業，讓台南成為全台智慧農業的楷模與先驅。

黃偉哲表示，今年元月在安定召開推廣無人機的記者會後，便與議長賴美惠連袂向行政院長賴清德爭取將無人機技術運用在台南的農業上，歷經多次討論與農委會農試所、藥毒所、防檢局等單位專業評估，終於順利推動「無人機農噴合作計畫」，經賴院長指示行政院科技會報辦公室與農委會共同執行辦理，並擇定台南為辦理區域。

黃偉哲指出，現代農業經歷轉型，不但是智慧農業，也是安全農業，過去仰賴人工噴灑農藥不但耗費人力，更不易掌握噴灑均勻度與施用量。台灣2009年因農藥中毒而住院的人數就有300多位，再加上僅看診或身體不適但未就醫的就更多了，現在運用無人機的新技術不但可以建立病蟲害的早期和高通量監測工具，更能讓噴灑農業更有效率與智慧化。

黃偉哲表示，此次的合作計畫，運用台灣無人機公司的科技，由台灣技術人員來操作，照顧台灣的農民，可以說是台灣的一個重大突破，希望未來能逐步擴大示範區域範圍；如果他擔任市長，也會在推動智慧城市的基礎上發展智慧農業，讓台南可以成為全台智慧農業的楷模與先驅。

(中時 )