美海研船停泊高雄 嚴德發稱學術研究：今年第四度

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美國海軍研究辦公室研究船湯普森號（Thomas G. Thompson (T-AGOR-23））現正停靠高雄港9號碼頭整補，引發關注。國防部長嚴德發下午在立法院答詢時表示，湯普森號昨日上午進高雄港，前身為美國海軍，現由華盛頓大學進行學術使用；而相關學術研究、科技合作一直在做，湯普森號今年已第四度來，與「國防授權法（NDAA）」也沒關係。

對於美海軍研究辦公室科學研究船停靠高雄港，嚴德發答詢國民黨立委許毓仁時表示，湯普森號停靠事前有申請，為科技部主導，而該船前身是美國海軍，現在交由華盛頓大學使用，為學術研究性質。

許毓仁追問，此次是否為今年川普簽署國防授權法後，首艘具有美國軍方性質的船舶停靠高雄港？嚴德發回「也不能這樣解讀」，學術研究、科技合作一直都在做，今年已是第四次（停靠）了，來進行相關科學研究，跟NDAA沒關係。

嚴德發又強調，實際上湯普森號是科學研究船，完全民間使用，申請也不是向國防部申請，與軍方一點關係都沒有，但相關訊息軍方都有掌握，昨天以前就知道了。

隨後，嚴德發答詢國民黨立委林麗蟬時也說，湯普森號與台大合作，進行海洋大氣科學研究，屬氣象類，在整個太平洋地區進行。至於研究成果未來是否會分享我國？嚴表示，這是與台大合作，學術交流應該會有一些。

(中時 )

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