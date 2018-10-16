陸船金門越界盜抽海砂 7人落網法辦還要重罰

1400噸級大陸抽砂船「宏興769號」(右)越界作業，遭金門海巡隊查獲移送法辦。（李金生攝）

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6男1女在內的7名船員今天依違反刑法加重竊盜罪、國安法等罪嫌移送檢方偵辦。（金門海巡隊提供）
金門海巡隊摸黑登船檢查。（金門海巡隊提供）
金門海巡隊摸黑登船檢查。（金門海巡隊提供）
金門海巡隊摸黑登船檢查。（金門海巡隊提供）
陸船越界盜抽海砂，金門海巡隊分隊長黃恆鈞說明查緝過程。（李金生攝）

金門海巡隊昨晚以雙艇包抄方式，在金沙鎮后扁外海約2浬處，查獲1400噸級大陸抽砂船「宏興769號」越界作業，連同船上7人今（16）日依違反刑法加重竊盜罪、國安法等罪嫌移送檢方偵辦，查扣海砂約500立方公尺也將回填大海。

海巡署金門巡防區指揮部雷達昨晚發現大型可疑目標在后扁外海限制水線一帶徘徊，根據航行軌跡研判極有可能是陸船盜採海砂，立即通報金門海巡隊線上巡防艇10039及10051在19時57分趕抵現場，果然發現「宏興769號」在我方海域內，將舷側抽砂管伸入海中大抽特抽。

海巡幹員當即協同黑衫特勤隊登檢，逮捕包括6男1女在內的7名船員，並扣得船上海砂約500立方公尺。其間，他們以海上「賺吃」艱苦為由，請求海巡幹員放一馬，但因涉嫌盜採砂石事證明確，依法連人帶船押返料羅港調查。

金門海巡隊發現來自大陸泉州石井港，1400噸級的「宏」船，船名被塗改為「宏興768號」，顯有規避稽查和取締的意圖，未來將列為偵審的參考，今天除將全案移送檢方偵辦，也通知金門縣政府依土石採取法，處予新台幣100萬元至500萬元的罰款。

由於大陸抽砂船頻繁越界落網，留置料羅港調查處理期間，占用港區有限船席，影響其他船隻泊停作業，讓海巡隊感到十分困擾。

(中時 )

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