台北》挨批不參與辯論 柯P：與其解釋問題 台灣社會需解決問題

2018年10月16日 15:36 中時 張潼

多所大專院校學生會預計21日舉辦「雙北市長青年論壇」，但台北市長柯文哲未安排出席，不但引來學生反彈，對手陣營姚文智、丁守中、李錫錕連日來也紛紛痛批柯文哲不參與辯論。柯今下午被問到此事時表示，等11月8日開始請假後，辯論還是會辯論，但他認為，台灣社會已經不需要解釋問題，而是需要解決問題的人，「老實講，我們這國家還有需要辯論嗎？」

大專院校學生會原預計21日舉辦台北場青年論壇，藍、綠、無黨籍的丁守中、姚文智以及李錫錕都同意出席，但柯文哲競選辦公室卻表示時間尚無法配合，且沒有這類活動的安排；柯則在面對媒體時進一步表示，11月8日之前還有很多市政行程，不是人家安排活動就都要去，要辯論等到請假之後再來安排。

不過，學生團體最後仍決定，因也無法敲到柯文哲11月8日當天的時間，柯競選辦公室目前也無法確定11月8日之後的行程，礙於活動籌備需要時間，所以決定即便21日柯文哲無法出席，活動仍如期舉行。

媒體今問柯文哲，此次許多縣市似乎至今都沒有舉辦辯論會？柯坦言，如果要聽實話的話，在台灣這個社會我們已經不需要解釋問題，只需要解決問題的人。其實什麼是對的、什麼是錯的，做這麼久大家也知道，這社會上最大問題就是到底要怎麼去解決問題。

媒體追問，是否贊成要辯論？柯文哲表示，辯論還是會辯論，可是老實講，我們這個國家還有需要辯論嗎？

(中時 )