買一送一又來了！中市太陽餅文化節20日登場

台中市太陽餅文化節20日在文心森林公園熱鬧登場，80家業者買一送一不手軟。（盧金足攝）

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台中市府表示，今年太陽餅文化節活動促銷，優惠豐富多元皆為歷年之最。（盧金足攝）

一年一度的「太陽餅文化節」20日在文心森林公園舉辦，市府經發局與糕餅公會合作，邀請80家以上的糕餅與日月潭魚池鄉紅茶等業者，除經典的太陽餅、綠豆椪與鳳梨酥外，展出精緻花博金餅，要給遊客一場「茶與餅」的饗宴，現場推出買一送一回饋活動，市府副市長林依瑩盼可為商家創造單日百萬以上的業績，同時創造台中的精緻生活。

台中市政府經濟發展局今日為宣傳活動，在台灣大道市政大樓舉辦記者會，林依瑩、經濟發展局長呂曜志、觀光旅遊局長陳盛山與台中糕餅公會理事長周子良等人都出席，而台中在地糕餅業者薔薇派、阿聰師、陳允寶全、嘉味軒等也都出席展示經典糕餅。

林依瑩表示，每年一度的太陽餅文化節，不僅為廠商創造百萬以上的業績，也藉此打響台中糕餅的名號，今年呼應花博盛會，現場將展示店家所製作的花博金餅，更邀請南投日月潭魚池鄉紅茶業者一起參與，期許活動成功，創造台中的精緻生活。

「活動結合糕餅公會，推出買一送一活動！」呂曜志呼籲，喜歡糕餅的市民可以踴躍前往，如果還是買不夠，在花博期間也可以憑花博卡或票券，到糕餅公會旗下的會員購買，可再享優惠。

周子良也號召台中市民及遊客，把握一年一度太陽餅文化節，難得買一送一的機會。

經發局表示，今年太陽餅文化節活動促銷優惠豐富多元皆為歷年之最，地點在文心森林公園，活動時間為20日上午10點至下午5點止，陳允寶全、九個太陽、阿聰師、嘉味軒、阿明師、丰丹等知名店家都將參與，民眾將可免費品嘗購買各式糕餅、茶類，今年度也與花博做結合推廣花博伴手禮。

(中時 )

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