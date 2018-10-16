傻眼！他在好市多買到機王耳機 退貨竟被刁難

2018年10月16日 15:49 中時電子報 戴安瑋

美式賣場costco退貨變難了?有網友在新竹costco買的鐵三角藍牙耳機ATH-CK200BT，充電頻出狀況，退貨時竟一波三折，讓他整個傻眼，引起網友熱議，有網友說，「連續二次都買到有問題的產品，代表品管有問題」、「不是無條件退費嗎？怎麼還要說明書？」。

網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》po文說，是我買到機王嗎？鐵三角藍牙耳機ATH-CK200BT，充電2小時後 6小時無使用，竟然還要再充1.5小時；充滿後24小時未用，竟然沒電了，會不會太扯。他強調，確定都是關機的狀態。

他返回新竹costco辦退貨，沒想到一波三折。他說，「我個人覺得比機王還波折」，退貨時，新竹costco人員說，有兩份說明書A、B，少一份說明書B，他印象都是只有A而已，但還是回家重新找了一下，確定沒有說明書B。

他決定重新買一份新的，補齊B的說明書，結果新買的那一份打開，只有B說明書，沒有A說明書，讓他整個傻眼，與Costco人員說明這狀況後，以註記他的新的這份少A說明書方式，退貨成功。

網友說，「連續買到兩個都機王就品管有問題了，直接在退貨的時候反應吧，建議請他們統計這支商品全台退貨率有多少」、「不是無條件退費嗎？怎麼還要說明書？」、「我們一樣幸運，我買這前身是號稱奧運選手都愛的那牌子（價格是這款的3倍）結果狀況跟你一樣幸運」還有網友好心提醒說，「退貨時一定要所有東西都齊全才給退哦，包括盒子裡的紙張（說明書和保卡）」。

(中時電子報)