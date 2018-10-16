菸酒檳榔都來 車床工食道癌暴瘦10公斤

2018年10月16日 15:54 中時 林欣儀

台中43歲陳姓車床工人長期抽菸、喝酒還吃檳榔，日前他突然感覺吞嚥困難、連喝水都很不舒服，也因為難吞嚥、導致他短期內體重暴瘦10幾公斤，就醫檢查才知罹患食道癌第三期，經歷放療、手術切除後，還要進行食道重建，讓他悔不當初。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師陳家禹指出，陳男因工作關係，多年來抽菸、喝酒、決檳榔幾乎可說是來者不拒，日前他發現喉嚨變緊、吞嚥較大塊的食物有困難，只好改吃較稀軟的粥類食物，但情況越來越嚴重，最後連喝水都感到痛苦。

身高近180公分的陳男、體重原本60公斤，這段時間因吃得不好，更突然爆瘦10幾公斤、幾乎變得骨瘦如柴。陳家禹表示，檢查發現陳男食道管腔內有顆7公分大腫瘤，幾乎占據他的食道管腔，因而導致吞嚥困難，再深入檢查發現癌細胞已轉移至淋巴結，判定為食道癌到三期。

陳家禹表示，早期食道癌治療方式以手術切除為主，陳男因腫瘤大且有轉移情況，先透過放療縮小腫瘤，再進行手術切除，未來建議進行食道重建，方便他順利進食。

陳家禹強調，食道癌起因為食道黏膜長出惡性腫瘤，多好發於50至70歲、男女罹患比例為11比1，早期因症狀不明顯，待發現時通常已屬晚期，因其與菸、酒、檳榔及熱茶、醃漬食物有關，呼籲民眾若感覺吞嚥困難、體重減輕，應及早就醫。

(中時 )