感謝有您！中市府將為社工爭取明年度加薪

台中市身障社資中心多元服務，7年來服務3萬多人次，16日起為期4天，社會局在台灣大道市政大樓舉辦身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心年度成果發表會。（盧金足攝）

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台中市目前有6個行政區設有社區資源中心，規畫機車考照班等多元適性服務，今年至今已服務1240多名身心障礙者及其家庭，7年來累積服務3萬357人次。副市長林依瑩感謝社工長期付出，將為他們爭取明年度加薪，讓整體福利更完整。

16日起為期4天，社會局在台灣大道市政大樓舉辦身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心年度成果發表會，以靜態展示及動態發表展現成果。

林依瑩感謝社工長期付出，將為他們爭取明年度加薪，讓整體福利更完整。

台中市政府運用公益彩券盈餘分配基金辦理身心障礙者社區資源中心服務，提供7至64歲身心障礙者及其家屬支持性服務，包括跨單位資源整合，生活重建、心理重建、社會參與、資源網絡建構及家庭輔導等服務。

今年至8月底服務1240多名身心障礙者及其家庭，7年來累計服務3萬357人次，今日發表成果，了解社工服務歷程，也讓更多民眾認識相關福利資源。

林依瑩表示，台中市身心障礙人口數超過12萬人，身心障礙者的日常生活不只需要友善關心的態度，透過專業社工員提供機車考照班、日常技能培養等適性轉銜服務，協助身障朋友發揮所長，順利進入就業職場。

她向中華民國微光社會福利協會、伊甸社會福利基金會、向上社會福利基金會、瑪利亞社會福利基金會及家寶社會福利慈善事業基金會等團體長期支持社區資源中心，以及社工員站在第一線的努力與付出表達謝意。

目前每名社工人員平均服務59名以上的身障者，明年度將為社工人員爭取加薪，讓社工人員整體福利更完整。

(中時 )

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