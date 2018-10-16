鈴木「小鋼砲」撞凹400萬特斯拉 酒駕男嚇醒了

2018年10月16日 15:59 中時 黃國峰

林男酒駕追撞前面價值400萬的特斯拉電動車，他自己駕駛的小汽車，引擎蓋隆起。（黃國峰翻攝）

台中市31歲林姓男子，日前中午與友人聚餐後，雖席間有喝酒，自覺精神狀態還很清醒，於是開著俗稱「小鋼砲」的五門掀背小汽車上路，沒想到在路上追撞前車，林男一看傻了，因為他撞的是價值約400多萬的特斯拉電動車Model X 100D，頻頻的向員警詢問「這該怎麼辦？要賠多少？」結果林男因酒駕，保險不賠，恐需賠近30萬元的維修費及依觸犯公共危險罪被移送法辦。

警方指出，林男自稱只喝了二瓶啤酒，覺得精神狀況不錯，才自己開車離開，沒想到在公益路靠近大富路口，追撞前方的特斯拉電動車，造成特斯拉後車廂凹陷，林男的SUZUKI掀背小車則引擎蓋隆起，頓時林神嚇得六神無主，擔心後續的維修費用無法負擔。

警方依照程序對林男及前車駕駛酒測，結果林男的酒測值達0.31MG/L，依觸犯公共危險罪移送法辦，且林男因酒駕，保險無法理賠，且追撞前車必須負起全部責任，現場初估特斯拉維修費用，約落在20萬至30萬元間，約等於一輛約10年左右的SUZUKI SWIFT中古車價，讓林男悔不當初。

中市警局第四分局交通分隊長顏志明表示，用路人駕駛車輛，應注意車前狀況，與前車保持適當距離，避免發生事故。另「喝酒不開車，車不喝酒」才是安全之道，民眾千萬勿心存僥倖，以身試法。

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(中時 )