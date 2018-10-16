TDK盃機器人競賽在虎尾科大舉行 總獎金超過百萬元

2018年10月16日 16:03 中時 林志成

國內歷史最悠久、規模最大的「第22屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，10月17日至20日在虎尾科大經國館登場，來自國內29所大專校院的86支菁英隊伍報名參賽，總獎金突破百萬元，各競賽組別冠軍隊伍獎金從10萬增加到18萬元。

教育部表示，今年競賽分成共分成「自動組」、「遙控組」與「飛行組」三組，「自動組」須設計並製作於封閉環境中透過感測器融合技術，進行撿球與擲球項目、自動辨識色彩、計算運作位置及路徑規劃、視覺與動作協調功能的全自動智慧型機器人。

「遙控組」今年新增「協同合作」之創新挑戰，參賽隊伍須設計出可協同合作、有效規劃工作排程、成功收集物品、攜帶物品與準確放置物品之良好人機介面的智慧型機器人。

「飛行組」須設計出可於室內環境中及在隧道空間內全自動自主飛行、避障穿越、定點目標投擲、甚至是自動起降等具視覺與動作協調功能的智慧型飛行機器人。

這次競賽由財團法人TDK文教基金會贊助，虎尾科大主辦，除補助各參賽隊伍製作材料費及差旅費外，更設有創意獎、競賽獎、工作團隊紀律獎、科技人文獎及TDK獎等獎項，本屆獎金為創競賽以來獎金最高的一次，總獎金超過百萬，各組別優勝隊伍也將赴日本觀摩機器人競賽及參訪。

(中時 )