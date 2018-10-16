馮紹峰經紀人認婚訊 聞「懷孕？」秒回抱歉沒訊號

趙麗穎、馮紹峰今宣布婚訊。（圖／取自新浪娛樂）

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中時電子報
趙麗穎過去曾開擇偶條件。（圖／取自新浪娛樂）
網傳趙麗穎接父母親到北京同住。（圖／取自花焦大料微博）

先後合作電影《西遊記之女兒國》與電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》的馮紹峰、趙麗穎，今(16日)正式宣布結為夫妻，稍早港媒問到馮紹峰經紀人細節，他低調表示就是祝福一對新人，外傳趙麗穎懷有2個月身孕，馮紹峰經紀人回應人在停車場訊號不好，之後因故掛斷電話，其他不願多談。

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趙麗穎與馮紹峰2年前因合作電影傳出密戀，但雙方都拒絕回應，當時趙麗穎上節目《金星秀》表示沒有男友，並吐露擇偶標準以前想過很多，但後來都沒實現，被金星虧：「難道地球上沒有這種人嗎？」趙麗穎才說出條件是陽光、長得帥、個子高超過180公分，最重要的是有責任感，強調長得帥最重要，年齡不是問題，至於如果經濟能力不如她，趙麗穎說完全不介意，「因為我本身很獨立，獨立到強勢，可能會分不清他是工作人員或男友。」

至於傳聞趙麗穎已懷孕2月，香港《蘋果日報》報導求證馮紹峰經紀人，對方稱在地下室訊號不好，沒否認也沒證實，據「花焦大料」微博網友爆料，網上早先就傳出趙麗穎接了父母來北京同住，令人猜測趙父、趙母是否是為了照顧女兒養胎，才特別搬到北京就近照顧。

(中時電子報)

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