印尼慈濟與印尼軍方簽訂重建災區備忘錄

2018年10月16日 15:56 中時 廖德修

慈濟印尼分會與印尼軍方簽約簽署合作備忘錄，針對7月底龍目島震災、0928印尼蘇拉威西震災重建共同努力。（圖／慈濟印尼分會提供）

印尼慈濟志工在災區提供麵包、熱食給災民。（圖／慈濟印尼分會提供）

印尼慈濟志工挺進災區，提供麵包、熱食給災民，孩童排隊領取。（圖／慈濟印尼分會提供）

慈濟志工將台灣送去的香積飯烹調成當地口味，民眾除了驚訝用水就能泡飯，也對香積飯的美味讚不絕口。（圖／慈濟印尼分會提供）

印尼慈濟人醫會在災區義診，傷者走不出來，慈濟人醫會醫護人員走進避難所。（圖／慈濟印尼分會提供）

慈濟印尼分會持續在災區投入救災行動，提供災民所需的飲食、衣物等民生需求，深入重災區提供義診、熱食服務，並展開中長期計畫。10月15日慈濟印尼分會與印尼三軍總司令簽署備忘錄，針對7月底龍目島震災、0928印尼蘇拉威西震災的災後重建共同努力。

根據東協人道援助協調中心（AHA Centre）報告指出，截至10月15日「0928印尼蘇拉威西震災」共2100人死亡，逾6萬8千個建築物毀損，其中包含各種公共設施如醫院、學校等。7月29日印尼龍目島（Lombok）強震造成3萬2千多棟建築物毀損，43萬多人流離失所，至今仍待外界援助。

慈濟印尼分會災後投入發放熱食、物資，以及義診等急難援助，中期援助將協助帳篷及衛生設備，長期援助計劃為建造房屋，其中將設有教育、衛生設施、兒童遊樂區，以及宗教場所、社區活動中心，讓受災居民可儘快安身、安心、安生。

為了加快災後復原計劃，10月15日上午，慈濟印尼分會副執行長黃榮年與印尼三軍總司令哈迪．查延多（Panglima TNI Hadi Tjahjanto）在印尼國軍總部芝浪卡（Cilangkap）簽署合作備忘錄。慈濟與軍方將在龍目島、中蘇拉威西省的巴路市（Palu）、浪加拉縣（Donggala）、希吉縣（Sigi）援建3千間房屋。

這是非政府組織為印尼7月底、9月底2次震災簽署的第一份合作備忘錄。印尼三軍總司令哈迪表示：「非常感恩慈濟的快速行動，我親眼看到龍目島及巴路市的嚴重災情，所以這個援建計劃讓我感到非常歡喜。」

慈濟印尼分會副執行長黃榮年引述證嚴法師說過的「災後啟發善念與愛心」，希望這些愛心的凝聚，可以讓天下無災無難。簽署儀式後，所有人依各自的宗教信仰祈禱，祝福災區居民能盡速重建家園。

慈濟基金會指出，儘管初期人員、物資前進災區困難，但印尼慈濟志工克服困難、難行能行。負責這次援建計劃總協調的慈濟志工陳豐靈表示，「我們越快行動，就能越快減輕災民的痛苦。」

在物資部分，慈濟志工透過軍警及各方協助，由軍機、民航機、船運、志工手提陸續送到災區發放；在熱食發放，慈濟志工將台灣送去的香積飯烹調成當地口味，民眾除了驚訝用水就能泡飯，也對香積飯的美味讚不絕口。

在義診部分，印尼國際慈濟人醫會在災區駐點服務、行動義診，傷者走不出來，慈濟人醫會走進去。當地災民感動，紛紛前來幫忙與帶路；在心靈膚慰部分，無論是在災區、或在錫江的後送醫院，受災民眾訴說在地震、海嘯發生時倖存的當下的驚慌，以及跟家人失聯的無奈，印尼慈濟志工用心傾聽，膚慰受災民眾的心。

慈濟基金會表示，印尼慈濟志工秉持「寸步鋪路護大地」的精神，與當地政府、組織團體「大愛共伴」進行災後復原。印尼慈濟分會將派出重建團隊前往援建房屋的地點籌備，做到最後。

(中時 )