親民黨團：中研院應負起「國家生技園區」生態保育復育之責

2018年10月16日 16:25 中時 季節

針對「國家生技園區」未遵照環評結論「生態先行」一事，親民黨立院黨團16日表示，國家生技園區由中研院主導推動，目標是加強推動我國生技產業，但當年通過「行政院環保署環評大會」審議是「有條件通過」環評，中研院既然身為開發單位，必須負起生態保育及復育之責。如今生技園區的大樓皆已完工開始營運，但當初承諾的生態保育卻飽受質疑，中研院不應負起責任來嗎？親民黨團強烈要求中研院應負起責任，不要「說一套、做一套」，讓人民對環評制度更加絕望。

親民黨團提到，中研院身為中華民國最高學術機關，理應有其專業能力與知識，為台灣生態保育盡其心力。六年前當國家生技園區環評案時，中研院對外界說，未來規劃的生技研究園區，濕地大幅增加，設有生態保育區、低海拔原生林帶復育區、生態滯洪池、人工濕地復育區及生態渠道，既營造棲地多樣性，也提供生物自由遷徙的生物廊道。社會大眾因為相信中研院的專業能力而予以放行，但當年的這些承諾，這些當初美好的規劃說詞，有實現嗎？如果沒有，中研院何德何能僭居最高學術機關之位?!

根據今年初生技園區因將「生態溝」改為「水泥溝」、楓香樹距離不足且存活率太低等事項，遭環保署罰鍰五十萬元，親民黨團認為，這些都足以證明中研院在施工過程中，未善盡環境生態保育及復育之責，漠視環評結論，為近來風雨飄搖的環評制度公信力，無異是雪上加霜。

因此，親民黨團強烈要求中研院以下幾點，否則對於108年度中研院的年度預算將予以凍結：

第一、請中研院依照當年所做出之承諾，加強對整個園區的生態復育及保育。

第二、對於環保署所裁罰的事項，中研院應於一個月內完成盤點，同時提出立即改善計畫。

第三、「國家生技園區環境保護監督委員會」不能成為狗吠火車的單位，中研院應對落實監督委員會之各項結論提出具體方案。

(中時 )