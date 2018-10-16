狂吃五穀高纖蔬果還是嗯不出來？問題出在這

吃了大量五穀、高纖蔬果還是便祕？問題出在這。(圖／Shutterstock)

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中時電子報
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膳食纖維吃對了嗎？許多人三餐努力吃了大量的五穀、高纖蔬果，但便祕的狀況卻不見改善，甚至還有惡化的跡象，究竟問題出在哪？

工作繁忙的現代人，除了無法騰出固定時間上廁所，有便意時還可能因為工作走不開，一忍再忍的結果，難解的便祕就這樣找上門。這些藏身在小腹、解不出的糞便形成宿便後，不僅小腹難平，糞便中的毒素接觸腸道的時間越長，引發病變的機率就越大。

對宿便纏身的民眾來說，有腸道清道夫之稱的「膳食纖維」彷彿是一線生機，大口撕咬或奮力咀嚼各式高纖麵包、糙米、蔬果，實踐高纖飲食一段時間後，卻發現上廁所時還是需要咬牙切齒，而且馬桶內依然不動聲色，讓人疑惑不解。

吃大量高纖維蔬果卻便祕？水分不足釀禍

膳食纖維的確是解便祕的得力助手，但若沒吃對反而會適得其反。「吃進大量的纖維後，若水分攝取不足，不僅無法改善便秘，反而還容易引發便祕，」營養師們異口同聲的說。

吃大量高纖維蔬果卻便祕，恐是水分不足釀禍。(圖／Shutterstock)

膳食纖維可分為水溶性纖維及非水溶性纖維，其中水溶性纖維需要水分才能讓糞便膨脹、變得柔軟，同時還需要非水溶性纖維促進腸道蠕動，才能順利將糞便驅趕出體外。

「如果吃進大量纖維，卻沒喝足夠的水份，少了水分這一層潤滑劑，不僅糞便會變得又乾又硬難排出，」萬芳醫院營養室主任魏賓慧明白表示，若糞便停留大腸的時間過久，大腸還會將糞便中的水分再吸收利用，讓糞便變得堅硬如石。

這時當你用盡全力排便，反而容易讓腸壁肌肉受壓迫，引發疼痛、發炎，長期下來還會讓你罹患痔瘡、憩室炎。

彰基體系醫院員林基督教醫院營養師凃君蓓建議，不管是否吃了高纖食物，成年人每日水分建議攝取量為1,500CC～2,000CC（體重乘30CC水分），若夏天排汗量增加，水份也要增加，才能避免釀成便秘的悲劇。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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