澄清免費營養午餐停辦謠言 代理縣長建議「加碼餐餐水果」

花蓮縣代理縣長蔡碧仲今中午前往花蓮市中正國小營養午餐中央配膳廚房視察。（張祈攝）

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花蓮免費營養午餐政策舉辦8年，透過全縣統一招標採購作業，國小每餐3菜1湯45元、國中4菜1湯50元。（張祈攝）
花蓮縣代理縣長蔡碧仲今中午前往花蓮市中正國小營養午餐中央配膳廚房視察。（張祈攝）
花蓮代理縣長蔡碧仲前往中正國小視察營養午餐，今天的午餐為香滷棒腿、鮮菇豆腐、空心菜、味增湯及紫米飯。（張祈攝）
花蓮代理縣長蔡碧仲前往中正國小視察營養午餐，與學生一起共進午餐。（張祈攝）

傳聞花蓮縣國中小學免費營養午餐政策將喊停，花蓮縣代理縣長蔡碧仲今中午前往花蓮市中正國小營養午餐中央配膳廚房視察，再三強調「學童免費營養午餐不但不會停辦，還要更好」，不但與學生共進午餐，也檢討水果應每天供應，蔡碧仲說，雖經費預算早已到位，但會向下屆縣長提供建議。

代理縣長蔡碧仲日前表示要把關營養午餐品質，外界傳言「學童營養午餐政策將喊停」，蔡碧仲透過臉書駁斥傳言，今與教育處長、相關人員查看中正國小中央廚房配膳、與國小生共進午餐，明天將偕同食安專家陪同，前往北昌國小視察。

蔡碧仲前往中正國小視察，今天的午餐為香滷棒腿、鮮菇豆腐、空心菜、味增湯及紫米飯，拿著餐具在打菜隊伍中相顯突兀，與五年級學生共進午餐，對於一周只有一餐附水果，他表示，為求營養均衡，應該餐餐都有水果。

免費營養午餐議題近日來受到關注，藍綠兩名縣長參選人皆表態將繼續延續，民進黨參選人劉曉玫則提出加碼提供免費早餐補給品。蔡碧仲也強調，今年各項運算早已編列，自己只是代理縣務，這段期間並不會有任何更動，但會將這項建議告知下屆縣長與議員們去努力。

花蓮免費營養午餐政策舉辦8年，透過全縣統一招標採購作業，國小每餐3菜1湯45元、國中4菜1湯50元，包含每周一次雞肉日及水果日、每月一次的「雞腿日」，其中一周一日的「有機日」則增加6元成本，目前共有6家合格廠商供應全縣2萬餘名學生營養午餐。

(中時 )

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