浙江溫州鼓勵企業上市 未通過IPO審核也能獲補助

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新華社10月16日報導，為鼓勵企業上市，浙江溫州日前公布相關規定，對企業股份制改造和申報IPO，均有不同程度的獎勵。

根據溫州日前公布的「關於加快推進工業經濟高品質發展的若干政策意見」，該市對進行股份制改造的企業給予獎勵，獎勵額度參照其上年新增地方綜合貢獻度的50％確定，其中，完成與券商、會計師事務所、律師事務所正式簽約並列入市本級、區（功能區）重點輔導推進的擬上市企業，獎勵額度提高30％。

對於成功上市的企業，IPO募資額50％以上投資溫州者，按照IPO集資金額的5‰予以獎勵，其中集資額度超過10億元人民幣（下同）的可按「一事一議」方式辦理；外地上市公司註冊地和納稅地均遷入溫州，且符合產業導向的，視同市內新上市公司享受同等待遇，並給予不超過1,000萬元的一次性獎勵。

為解決企業上市的後顧之憂，溫州還建立政府與企業上市風險共擔機制。溫州市政府設立總規模5億元的上市風險共擔基金，對列入重點輔導推進的擬上市企業在上市過程中增加的費用，根據企業股改時確定的股本總額分檔給予墊付，股本總額1億股（含）以下的，墊付1,000萬元；股本總額超過1億股的，墊付1,500萬元。

溫州對未通過IPO審核的企業，仍給予一定補助。企業申報IPO資料前支付給券商、會計師事務所、律師事務所的服務費用，由市財政對市本級和各區（功能區）的企業給予20％的補助，最高不超過200萬元；對各縣（市）的企業給，予10％的補助，最高不超過100萬元。

(工商 )

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