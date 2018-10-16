台灣人最常拼錯的英文單字前3名出爐 第1名讓人吃驚

台人最常拼錯的單字第一名是冷靜(calm)。許多人往往是知道是哪個單字，也會念，但卻記不清楚正確拼寫，只好靠發音來拚，因此出錯 (示意圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

全球目前英文為世界共通語言，因此各地小學生幾乎在義務教育期間都必須要學習英文，學英文就要先背單字，然而有些單字總是容易拼錯，日前台人最常拼錯的英文單字前3名出爐，第一名讓人不敢相信，因為只是4個字的「calm」(冷靜)。

根據《聯合》報導，以大數據及AI學習為主訴求的語言學習服務「Lingvist」日前發布了去年下半年和今年上半年用戶最常拼錯的單字排行榜，國外用戶最常拼錯的單字是「address(地址)」，常常習慣性少拚一個「d」，而台人最常拼錯的則是「calm」，第二、三名則分別是「modern(現代)」、「form(形狀、類型)」。

Lingvist AI語言學家表示用戶們回答單字時，最常碰到「不清楚正確拼字」的問題，也就是說明明知道是哪個單字，也會念，但就是拚不出來，只好依照發音來拼單字。

Lingvist亞洲區經理楊育淳表示，讀音唸法類近但拼字可能不同，單字詞性不同誤會單字型態，以及單字沒背熟造成拼字錯誤三大類，為英文學習者最常見的拼字錯誤。英文學習者不論國籍，共通點為讀音念法上常有混淆母音的情形。而國內學生因英文不是母語，對於母音的發音位置比較難掌握，發音不正確的誦讀過程就會反映在拼寫中，產生像是分不清或記不住到底是a還是e的情形。

(中時電子報)

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