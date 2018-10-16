「五月天」石頭直呼嘴好痠！ 全因李鴻其強塞「這根」進嘴裡

石頭在片中豔福不淺但也吃盡苦頭。（粘耿豪攝）

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《幸福城市》記者會 ，圖為出席人員導演何蔚庭(中)，石頭(左起)、李鴻其、尹馨、高捷、丁寧、謝章穎。(粘耿豪攝)

電影《幸福城市》入圍金馬4大獎，16日舉行記者會，李鴻其開玩笑說拍該片最有趣的是：「可以看到石頭哥，還可以打石頭哥。」片中石頭搞上李鴻其老婆卻被抓姦在床，該場戲拍了2天，李鴻其因狂揍石頭全身痠痛，但石頭較多時間在和黃璐「調情律動」，開玩笑說：「我比較享受一點。」高捷故意笑石頭：「是下半身比較痠！」沒想到石頭「開黃腔」接話：「我是嘴巴比較痠！」還曖昧解釋：「因為鴻其把槍塞到我嘴巴裡。」全場立刻「想歪」，引起哄堂大笑。

丁寧以該片入圍金馬最佳女配角，尹馨坦言曾接到導演何蔚庭邀約，但因工作檔期無法配合，被問是否遺憾，她想了幾秒回應：「一個演員這輩子會錯過的角色太多。」丁寧在旁開玩笑說：「光跑那幾場妳就撐不住了。」尹馨也笑說：「自己只要穿著棉襖在河邊走路就好。」何蔚庭表示尹馨曾跟他說：「那年說沒有演到是那一年最遺憾的事情。」所以最後決定再邀尹馨飾演高捷女兒。

高捷和尹馨的父女戲份在首爾拍攝，高捷表示當時冷到胃抽筋，拍第一場戲就吐了，首次發生這種狀況，他笑言：「第一次就獻給何蔚庭。」謝章穎則有一場和丁寧躲避警察追逐的戲，不斷被丁寧推倒，他整整撞了2個晚上，「衣服脫掉之後手臂都腫了。」不過付出沒有白費，成功入圍本屆金馬新人。但何蔚庭仍遺憾入圍獎項比想像中少，只希望在頒獎典禮上能「全壘打」。該片26日上映。

(中時 )

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