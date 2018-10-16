南檢攜手市府 垃圾車廣播反賄選

2018年10月16日 16:29 中時 洪榮志

年底九合一選舉將至，台南地檢署為鼓勵各界共同反賄選，16日舉辦「清淨家園、掃除賄選一起來」反賄廣播發表記者會，檢察長鄭銘謙、代理市長李孟諺更錄製反賄廣播錄音，並將透過環保清潔車播放，希望藉由清潔車全市收垃圾的機會，將反賄選的訊息傳播出去。

活動由台南市億載國小學童表演勁歌熱舞開場後，接著鄭銘謙、李孟諺及與會貴賓，共同將象徵「黑金」、「買票」「賣票」、「賄選」、「走路工」等惡質選風的垃圾袋，丟進播放反賄選廣播的環保清潔車內。

鄭銘謙表示，選期即將屆至，各參選人為能求勝選，無不緊鑼密鼓進行宣傳造勢，為避參選人或選舉團隊透過不當行為影響選情及選舉結果，南檢除積極查緝外，也將持續透過各項活動宣導反賄選，期待在乾淨選風下，讓民主政治永續發展。

李孟諺也指出，這幾年因為市府、地檢署及調查局共同合作積極查察賄選，可以明顯感受到選風改善，不再是黑金、暴力充斥的選舉文化。他也期勉大家繼續努力，讓台灣能有更優質、符合民主的選舉環境。

李孟諺還說，市府選委會將議員選區從18個調整為13個，除讓婦女有保障名額外，市府也希望透過選區擴大、選民數的增加，提高賄選難度，進而對選風的端正有所幫助。

南檢強調，截至目前為止，該署立案的「選他」案件有166件，「選偵」案件有17件，已羈押1人、具保4人。

(中時 )