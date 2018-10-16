南檢攜手市府 垃圾車廣播反賄選

台南地檢署與台南市政府將攜手透過環保清潔車將反賄選訊息傳播出去。（洪榮志攝）

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年底九合一選舉將至，台南地檢署為鼓勵各界共同反賄選，16日舉辦「清淨家園、掃除賄選一起來」反賄廣播發表記者會，檢察長鄭銘謙、代理市長李孟諺更錄製反賄廣播錄音，並將透過環保清潔車播放，希望藉由清潔車全市收垃圾的機會，將反賄選的訊息傳播出去。

活動由台南市億載國小學童表演勁歌熱舞開場後，接著鄭銘謙、李孟諺及與會貴賓，共同將象徵「黑金」、「買票」「賣票」、「賄選」、「走路工」等惡質選風的垃圾袋，丟進播放反賄選廣播的環保清潔車內。

鄭銘謙表示，選期即將屆至，各參選人為能求勝選，無不緊鑼密鼓進行宣傳造勢，為避參選人或選舉團隊透過不當行為影響選情及選舉結果，南檢除積極查緝外，也將持續透過各項活動宣導反賄選，期待在乾淨選風下，讓民主政治永續發展。

李孟諺也指出，這幾年因為市府、地檢署及調查局共同合作積極查察賄選，可以明顯感受到選風改善，不再是黑金、暴力充斥的選舉文化。他也期勉大家繼續努力，讓台灣能有更優質、符合民主的選舉環境。

李孟諺還說，市府選委會將議員選區從18個調整為13個，除讓婦女有保障名額外，市府也希望透過選區擴大、選民數的增加，提高賄選難度，進而對選風的端正有所幫助。

南檢強調，截至目前為止，該署立案的「選他」案件有166件，「選偵」案件有17件，已羈押1人、具保4人。

(中時 )

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