打造大地調色盤 台中花博豐原第五區搶先看

「蝶舞風姿」延伸原先橋體設計，以多彩葉片象徵蝴蝶羽翼，表現生命蛻變後的喜悅。（王文吉攝）

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「豐蕊織間」以編織手法打造花朵網床，運用風動球呈現花蕊。（王文吉攝）
花博豐原第五區選用27萬株本土植栽，還栽種香草植物，已陸續綻放美麗花朵。（王文吉翻攝）

豐原葫蘆墩園區是台中花博3大園區中唯一有河川的展區，市府以「水」發想，規劃「遊藝花源-大地調色盤」，邀請藝術家設置4座地景藝術。水利局長周廷彰16日分享策佈展成果，希望讓更多民眾感受親子共遊的美學花園，也見證原本水質差、護岸老舊、生態遠離的軟埤仔溪，蛻變成為乾淨美麗的河川綠地。

策展人嶺東科技大學助教許哲瑜、郭中元與地景建築師陳宣誠，以「水」為發想，規劃「遊藝花源-大地調色盤」，並邀請藝術家以「水生、島嶼、蛻變、共棲、節氣」5大主題，創作4座地景藝術，讓大地仿若大型調色盤。

浮於水面上的地景「浮花映月」，以水生為主題，透過擬態花卉裝置表現植物生枝長葉的千姿百態；呼應島嶼創作的「波光莢影」，矗立在湖心小島上，遠看是樹木果實，當進入其中，從莢果內部往外遠望，在清澈水面環繞下，可靜靜地感受自然所帶來的靜謐時光。

「蝶舞風姿」延伸原先橋體設計，以蝴蝶燦爛翅膀為靈感，選用多彩葉片象徵羽翼，包覆橋體上方，表現生命蛻變後的喜悅；色彩繽紛的「豐蕊織間」，將花的視覺放大，以編織手法打造花朵網床，運用風動球呈現花蕊，穿梭臥躺之間，近近感受生命源頭「花」的意義。

周廷彰表示，軟埤仔溪兼具灌溉與排水功能，葫蘆墩公園也是豐原民眾的「後花園」，市府將此打造成悠閒空間，選用27萬株本土植栽，包含台中特有的大安水蓑衣，還栽種香草植物，並在策展作品中，加入互動的元素。

為打造成為生態自然園區，地板舖面設有保水球，大雨之際雨水滲入土壤，滋養土壤外也補充地下水源，並減少淹水情形，晴天時地下水源也能散發降低周邊溫度，調整氣溫。

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