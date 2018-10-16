航班延遲竟讓機組人員睡地板 網友拳頭都硬了

2018年10月16日 16:42 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

別以為航班延遲，只有旅客倒楣而已，機組人員也同樣很慘！一般民眾不會知道，當飛機大延宕必須待在機場過夜，這些機組人員照理都有棲身之所，但瑞安航空卻被踢爆，機組人員沒吃沒喝，擠在辦公室就地睡覺。對此，網友大加撻伐，瑞安完全不尊重員工，如何能進行安全的飛航任務。

BBC報導，數日前，歐洲最大廉航瑞安航空一架飛往葡萄牙的班機因為，因天侯不佳不佳而延遲，該班機的機組人員被迫滯留西班牙馬拉卡機場（Malaga Airport）過夜。

然而，航空公司並未安排24名機上人員到旅館休息，只讓他們待在機場內一間辦公室中，且要求提供加熱飲食，也遭到公司方拒絕。

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機組人員別無選擇，只好躺在辦公室的地板上過夜，直到隔天早上6點，馬拉卡機場的人員發現他們的慘狀，才將他們帶到VIP室好好休息。

瑞安航空回應此事說，他們睡地板是演出來的，他們很快就被待到VIP室休息，並解釋當天適逢西班牙國定假日，無法訂到當地旅館。

在社交媒體上分享照片後，該航空公司遭到抨擊， Reddit上有近4千則評論，吉姆·阿特金森（Jim Atkinson）首先在推特上分享了這一消息，他批評瑞安航空沒有為員工提供足夠的住宿。

(中時電子報)