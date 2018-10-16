港股收盤漲0.1％

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香港恒生指數16日漲幅一度擴大至1％，午後持續走弱，但尾盤翻紅收漲0.1％至25,462.26點。恒生國企指數早間一度漲1.6％，收漲0.53％。

華爾街見聞報導，香港正式進入加息週期，港股15日收跌。16日早，恒指衝高回落，午後持續下挫，尾盤跳升收漲。「股王」騰訊仍舊保持跌勢，但跌幅較昨已經明顯收窄。15日跌近2％的騰訊股價16日震盪走低，一度跌超3％，收盤時跌幅收窄至0.5％，重回280港元，但市值仍下破2.7兆港元。

類股表現，珠寶鐘錶股午後繼續大跌，海福德集團跌9.27％，亨得利跌近7％，周大福跌5.25％，力世紀跌逾4％。軟體股午後大跌，安科系統跌近12％，智易控股跌超6％，匯財金融投資跌超5％。

煤炭類股保持早上漲勢，中國秦發、絲路物流控股漲超5％，中煤能源漲超4％。但值得注意的是，飛尚無煙煤大跌超過23％，領跌港股。合一投資午後漲超10％，助力投資股上漲。中國創新投資、中國華融漲超5％，太和控股漲超3％。

15日午後大跌的房產股午前由紅翻綠。合景泰富集團跌超4％，雅居樂集團、富力地產跌超2％。融創中國跌近2％。碧桂園一度漲近4％，現漲近2％。

權重股方面，中國平安一度漲1.2％，午後轉跌0.2％；友邦保險跌近3％。

(工商 )

機構：中國表外債務或高達40兆元…

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